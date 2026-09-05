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Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica și cum este marcată această zi

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Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Zaharia Tradiții și obiceiuri de Sfântul Zaharia 2026 Cine își sărbătorește onomastica pe 5 septembrie

Biserica ortodoxă îl prăznuiește la 5 septembrie pe Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Preot la Templul din Ierusalim, acesta este prezentat în Evanghelia după Luca drept cel căruia Arhanghelul Gavriil i-a vestit că soția sa, Elisabeta, va naște un fiu, deși amândoi erau înaintați în vârstă.

Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră și reprezintă un prilej de rugăciune, fiind asociată cu credința, speranța și puterea rugăciunii.

Cine a fost Sfântul Zaharia

Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, este prăznuit de biserica ortodoxă la 5 septembrie. Viața sa este legată de nașterea celui care avea să pregătească poporul pentru venirea Mântuitorului și să fie cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului.

Zaharia era preot, iar soția sa, Elisabeta, era rudă cu Maica Domnului. Potrivit relatării din Evanghelia după Luca, cei doi duceau o viață credincioasă, dar nu aveau copii și ajunseseră la o vârstă înaintată.

În timp ce slujea la templu, Zaharia a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil că Elisabeta va naște un fiu, căruia îi va pune numele Ioan. Îngerul i-a vestit totodată misiunea copilului: aceea de a pregăti oamenii pentru venirea Domnului.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Vestea l-a surprins pe Zaharia, care, asemenea unui om copleșit de o minune ce părea imposibilă, s-a întrebat cum ar putea să se împlinească aceasta, având în vedere vârsta înaintată a sa și a soției sale. Potrivit relatării din Evanghelia după Luca, el a rămas fără glas până la nașterea copilului.

După venirea pe lume a fiului, cei apropiați au dorit ca acesta să poarte numele tatălui său. Elisabeta a spus însă că pruncul se va numi Ioan, conform vestirii primite. Zaharia a confirmat alegerea în scris, iar în acel moment și-a recăpătat graiul.

Textul biblic consemnează că Zaharia L-a binecuvântat apoi pe Dumnezeu și a rostit o profeție cunoscută drept „Cântarea lui Zaharia”. În cuprinsul acesteia, el a vorbit despre misiunea fiului său, care urma să pregătească oamenii pentru venirea Domnului.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Zaharia 2026

Ziua de 5 septembeie este un prilej de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine, fiind respectată prin participarea la slujbele oficiate în lacasurile de cult.

Unul dintre cele mai importante obiceiuri este mersul la biserică și rostirea rugăciunilor pentru sănătate, pace și binele familiei. Credincioșii pot aprinde lumânări și pot participa la Sfânta Liturghie, în semn de credință și recunoștință. Pentru cei care țin rânduielile bisericești, sărbătoarea reprezintă și un moment potrivit pentru liniște sufletească și reflecție.

De asemenea, faptele bune și ajutorarea celor aflați în nevoie sunt gesturi care se potrivesc spiritului acestei zile. Credincioșii sunt încurajați să fie mai aproape de familie și de cei care au nevoie de sprijin, să evite certurile, conflictele, vorbele rele și comportamentele care pot tulbura pacea unei zile de sărbătoare.

În anumite comunități se păstrează obiceiuri populare transmise din generație în generație, însă acestea au un caracter local și nu trebuie asimilate rânduielilor bisericești.

Cine își sărbătorește onomastica pe 5 septembrie

Pe 5 septembrie, de sărbătoarea Sfântului Zaharia, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Zaharia, precum și varianta Zaharie sau alte prenume derivate. Ziua reprezintă un moment de bucurie pentru cei care poartă numele sfântului, dar și un prilej pentru familie și apropiați de a le transmite urări de sănătate și împliniri.

Ce simbolizează numele Zaharia

Numele Zaharia provine din ebraicul „Zekharyah” și este tradus prin „Domnul Își amintește” sau „Domnul Și-a adus aminte”. Denumirea este formată dintr-un verb ebraic care înseamnă „a-și aminti” și forma prescurtată a numelui divin.

Sensul său trimite la speranță, credință și împlinirea unei promisiuni. În tradiția creștină, numele este strâns legat de Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Relatarea biblică despre viața sa a făcut ca acesta să fie asociat simbolic și cu răbdarea, statornicia și încrederea în voia lui Dumnezeu.

Editor : M.C.

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