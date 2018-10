SEISM 2018. România primește sprijin internațional

La Bucureşti are loc cea mai complexă simulare de cutremur major din ultimii 20 de ani din Europa, iar în a doua zi a exerciţiului, medicii străini veniţi la noi au arătat cum se poate ridica un spital ultra-modern în doar 24 de ore. O tragedie care ucide două mii de oameni şi mutilează alţi patru mii a fost imaginată de autorităţi.

Cinci spitale mobile au fost instalate în Bucureşti şi în apropiere de Capitală. Cea mai mare unitate sanitară mobilă e în localitatea Pantelimon, unde peste 160 de medici şi asistenţi din Israel au instalat şi cel mai performant spital, încadrat în categoria 3, adică la nivelul unei unităţi clasice - cu secţii de chirurgie, terapie intensivă şi investigaţii de specialitate.

În acelaşi poligon militar, şi Armata Română a desfăşurat propriul spital mobil, ceva mai puţin performant, dar care poate îngriji simultan câteva zeci de victime în stare gravă.

În nordul Bucureştiului, salvatorii norvegieni au instalat o unitate mobilă cu o capacitate similară, iar în aceeaşi zonă, în curtea institutului de geriatrie, italienii care participă la exerciţiu contribuie cu 50 de cadre medicale care au venit cu propria aparatură.

Spitalul mobil al SMURD e ridicat în apropiere de Centrul Vechi şi poate oferi primul ajutor pentru 50 de răniţi.

După presupusa replică de 5,8 pe scara Richter, înregistrată la 30 de ore de la alarma iniţială, răniţii au început să fie aduşi din nou în spitalul mobil.

Armata Română are propriul spital mobil.

Mihai Fifor, ministrul Apărării: Este cea mai modernă şi cea mai bine utilată unitate, de ROL 2 extins, care poate adăposti 60 de paturi, chirurgicală, până la tomograf.

În acelaşi poligon, 160 de medici şi asistenţi medicali din Israel se instalau în cea mai modernă unitate mobilă. Printre ei, Anca Mihailovici, medic militar israelian de origine română, care lucrează în cel mai modern spital mobil din lume.

Anca Mihailovici, medic militar israelian: Are tot echipamentul necesar într-un spital, are terapie intensivă, are toate specializările, cu asistenţi care ne ajută în acordarea ajutorului medical. Noi am adus echipamentul, două bazine de apă pentru puruficarea apei. A plecat din Haifa, a ajuns în Constanţa, acum am scos şi am ridicat spitalul.

Pentru că spitalul are prevăzută şi o secţie de pediatrie, militarii israelieni s-au gândit că, în mijlocul unei tragedii, copiii au nevoie şi de suport emoţional.

Militar israelian: Treaba clovnului e să contribuie la vindecarea emoţională, să îi ajute pe pacienţi să se simtă mai bine, să le readucă speranţa, să creadă că va fi mai bine, să aibă speranţă, să creadă şi să zâmbească şi atunci când le este greu.

50 de cadre medicale din Italia s-au instalat în curtea institutului Ana Aslan, din Otopeni.

A fost primul obiectiv unde s-a oprit comisarul european pentru ajutor umanitar, venit la Bucuresti pentru a monitoriza exerciţiul.

Christos Stylianides, comisar european: Ştiu bine, din experienţă proprie, că italienii sunt întotdeauna gata să asigure sprijin oriunde, din Suedia, în Portugalia, în Grecia.

Al cincilea spital mobil a fost instalat de salvatorii şi medicii norvegieni în curtea Academiei de Poliţie din Băneasa.

