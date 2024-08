Situație de urgență în Agigea. Primarul cere demisia prefectului de Constanța „pentru proasta gestionare” a problemelor din inundații

Primarul din Agigea cere demisia prefectului județului Constanța pentru „proasta gestionare” a situației de urgență ca urmare a inundațiilor mari venite după ploile torențiale.

Cristian Cîrjaliu, primar Agigea: „De la ora 3:00 suntem pe teren. Până la ora 5.00 nu am avut probleme. De la ora 5.00 s-a dezlănțuit potopul și am avut anumite zone inundate, ceva garduri dărâmate, apa a intrat în casele oamenilor, uneori chiar până la fereastră. Nu avem victime omenești, doar pagube materiale.

Cu această ocazie cer demisia prefectului județului Constanța pentru proasta gestionare a acestei situații de urgență și pentru proasta gestionare a tuturor problemelor județului.

Am constituit comisia pentru situații de urgență și ne-am mobilizat. Avem un lac în Agigea, am intrat și am spart cu utilaje digul care să capaciteze o deversare mai mare în canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a prelua apele venite din ploi. În felul ăsta am reușit să stabilizăm zona.

Sunt foarte mulți localnici panicați, pentru că de 20 ani n-am mai avut o astfel de situație. Este foarte important că am stabilizat tot și că nu avem victime omenești.

Sunt curți cu apă, lucrăm cu motopompe proprii. Nu am primit niciun fel de ajutor. Am sunat la 112 la ora 4.00 – 5.00 dimineața. Am cerut inclusiv echipaje de poliție ca să îmi blocheze DN 38 la intersecție cu DN39. Aici e și un centru comerciale inundat. Am avut o situație deosebit într-un timp foarte scurt, într-o oră.

Pompierii au venit, am stabilizat situația, am degrevat tot ce era de făcut. Poliția nu mi-a trimis decât un echipaj. Eu aveam nevoie de două. Pentru sensul de mers DN 38 dinspre Techirghiol veneau mașinile și blocau cu totul. Am avut oameni inconștienți cărora degeaba le spuneam «mă oamenilor, nu mai intrați în apă, că o să rămânem acolo. În apa de 1 metru ei se băgau cu mașina, deci trebuie neapărat o educație sau trebuie făcut ceva, că omul nu înțelege”.

Este dezastru pe tot litoralul din cauza inundațiilor. Stațiunea Venus este acoperită de apă în urma ploilor torențiale din ultimele ore. Și Mangalia și Agigea sunt extrem de afectate. Apa a intrat în mai multe clădiri, iar în unele zone a ajuns până la geamul mașinilor. Imagini au fost trimise de telespectatorii Digi24, care ne spun că zeci de mașini și pensiuni sunt în apă. Problemele extrem de mari sunt în tot județul Constanța.

Editor : Alexandru Costea