Un bărbat, furios că lătratul câinilor vecinului îi speriau copilul, a vrut să le dea foc și chiar a trecut de la amenințări, la fapte. A stropit animalele cu benzină și acum este cercetat de polițiști. Acesta riscă o pedeapsă între 2 și 7 ani de închisoare.

Bărbatul a fost filmat de camerele de supraveghere ale proprietarului câinilor. Acesta a fost surprins aruncând cu benzină pe animale, de după gard, după ce a amenințat în repetate rânduri că îi va omorî.

Proprietarul câinilor spune că problemele au început de când bărbatul i-a devenit vecin.

„Problemele au început cam de când s-a mutat domnul în cauză aici pe stradă, de prin 2021. A început să arunce otravă, să îi hărțuiască…”, spune proprietarul câinilor.

Bărbatul care a încercat să-i omoare animalele spune că și-a „ieșit pur și simplu din fire”.

„Mi-am ieșit pur și simplu din fire. N-am mai putut să gândesc când am văzut că fetița iar are fibrilații și începe să plângă, să sughiță, la medic mi-a spus că sigur se sperie de ceva. Atunci am văzut alb în fața ochilor, am zis că nu mă interesează”, spune acesta.

După incident, câinii au fost mutați de proprietar.

Și alți vecini spun că animalele făceau foarte mult zgomot și că s-au făcut multe sesizări.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

