Drone depistate de MApN aproape de graniță: două avioane și un elicopter, mobilizate. Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Populaţia care locuieşte în zona de nord a judeţului Tulcea a primit, joi, în jurul orei 10:18, un nou mesaj RO-Alert pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

ACTUALIZARE 10:55 Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, joi, la ora 10:08, un grup de ţinte aeriene în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 10:18.

„Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei, la ora 10:23. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 10:33”, se precizează în comunicat.

Știrea inițială. În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Aceasta este cea de-a doua alertă extremă primită de populaţia din judeţ în mai puţin de patru ore.

Numărul mesajelor Ro-Alert transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.

Editor : Ș.R.