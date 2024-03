VIDEO „Băi, sclavule, șocâte!” Scandal la sediul IPJ Gorj. Doi bărbați au bruscat mai mulți polițiști, agenții nu au avut nicio reacție

A fost scandal în sediul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Doi bărbați au bruscat mai mulți polițiști și i-au înjurat. Apoi au plecat, fără ca agenții agresați să aibă vreo reacție.

- Ce faci? Păstrează distanța!

- Alo! Păstrează distanța!

- Unde? Ia arată pe foaie, ce-am avut eu la mine când am venit și când am plecat. Băi! Ce-am avut la mine când am venit și când am plecat? Băi, zi! Băi, sclavule, șocâte!

Unul dintre protagoniștii scandalului a sunat seara trecută la 112 pentru a solicita ajutorul unei ambulanțe. Bărbatul era la o petrecere, la un restaurant din Târgu Jiu, când a început să se simtă rău. A sunat la 112, dar pe fundal se auzea mult zgomot, iar la un moment dat apelul s-a întrerupt. În aceste condiții, a fost luată decizia de a trimite la fața locului o ambulanță și două echipaje de poliție.

Când i-a văzut pe polițiști, bărbatul a devenit recalcitrant și l-a lovit pe unul dintre agenți, motiv pentru care a fost încătușat.

Ulterior a fost urcat în ambulanță și trimis la spital pentru investigații medicale.Fiul lui a fost dus la secția de poliție, unde mai târziu a ajuns și tatăl său. Acolo a avut loc scandalul.

IPJ Gorj a precizat că acest caz a fost preluat de parchet, însă procurorul de caz nu a oferit niciun detaliu.

