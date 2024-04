„Cicaghedon”. Oamenii sunt terorizați de cicade într-un stat din SUA. Speriați din cauza zgomotului, unii au sunat chiar și la poliție

Cicadele au devenit atât de zgomotoase într-un comitat din Carolina de Sud, încât localnicii au sunat la poliție pentru a întreba de ce se aud sirene sau un vuiet puternic, relatează Associated Press, citată de News.ro.

Biroul şerifului din comitatul Newberry a transmis marţi un mesaj pe Facebook prin care îi anunţă pe oameni că vuietul pe care îl aud este doar „cântecul” cicadelor: masculii emit aceste sunete pentru a atrage partenerele, după mai mult de un deceniu de inactivitate.

Unii oameni s-au plâns poliţiştilor în legătură cu acest zgomot şi au vrut să ştie despre ce este vorba, a declarat şeriful comitatului Newberry, Lee Foster. Poliţia a primit apeluri telefonice pe parcursul zilei de marţi din mai multe locaţii. Cicadele zgomotoase se deplasau în jurul comitatului, care are 38.000 de locuitori şi se află la 65 de kilometri nord-vest de Columbia.

Miliarde de cicade cu ochi roşii ies periodic din subteran în estul SUA în această lună. Puii care ies la suprafaţă au cicluri de 13 sau 17 ani. Anul acesta, Statele Unite se confruntă cu una dintre cele mai masive apariţii ale acestor insecte din ultimele secole. Unii au numit invazia din subteran „Cicaghedon”.

După ziua de marţi, şeriful Foster înţelege de ce.

„Deşi pentru unii, zgomotul este enervant, ele nu reprezintă un pericol pentru oameni sau animale de companie. Din păcate, sunt sunetele naturii”, a scris Foster în mesajul către locuitorii din comitatul său.

Cicadele nu sunt doar nişte insecte care copleşesc prin numărul lor mare şi zgomotul pe care îl produc. Sunt de-a dreptul nişte ciudăţenii ale naturii.

Aceste insecte au cea mai puternică micţiune din regnul animal, cu fluxuri ce îi fac de-a dreptul de ruşine pe oameni şi elefanţi, scrie Associated Press.

Insectele sunt o ciudăţenie a naturii, iar o boală cu transmitere sexuală le poate transforma în „zombi”

Au un fel de pompe în cap care trag umezeala din rădăcinile copacilor, permiţându-le să se hrănească mai mult de un deceniu sub pământ. Sunt însă salvatoarele omizilor şi sunt răvăşite de o boală cu transmitere sexuală care le transformă în „zombi”.

În interiorul copacilor se află seve dulci şi pline de nutrienţi care curg prin ţesutul numit floem. Majoritatea insectelor adoră seva, dar nu şi cicadele. Ele preferă ţesutul numit xilem, care transportă în principal apă şi puţini nutrienţi. Şi nu este uşor să pătrunzi în xilem, care nu se scurge pur şi simplu atunci când o insectă îl atinge, deoarece se află sub presiune negativă.

Dar cicada poate obţine lichidul deoarece capul său supradimensionat are un fel de pompă, explică entomologul Carrie Deans de la Universitatea din Alabama Huntsville. Îşi folosesc această „trompă”, cam de lăţimea unui fir de păr, ca pe un mic pai, ca o pompă care aspiră lichidul, spune şi profesorul de biofizică de la Georgia Tech, Saad Bhamla. Îşi petrec aproape toată viaţa bând acest lichid, an după an.

„Nu este un mod uşor de a trăi”, comentează Deans.

Tot acel lichid apos trebuie să iasă însă pe la celălalt capăt. Şi asta se întâmplă.

Bhamla a publicat în martie un studiu privind debitul de urinare al animalelor din întreaga lume. Cicadele au fost în mod clar regine, eliminând de două până la trei ori mai puternic şi mai repede decât elefanţii şi oamenii. Ele au un muşchi care împinge reziduurile printr-o gaură mică, ca un jet, explică Bhamla. Cercetătorul a povestit că a aflat acest lucru când, în Amazon, a dat întâmplător peste un copac pe care localnicii îl numeau „copac plângător”, deoarece lichidul curgea în jos, ca şi cum planta ar fi plâns. Era, de fapt, ceea ce elimina cicada.

În anii şi în zonele în care ies cicadele, omizile se bucură de un răgaz

În anii şi în zonele în care ies cicadele, omizile se bucură de un răgaz. Entomologul Dan Gruner, de la Universitatea din Maryland, a studiat omizile după apariţia cicadelor şi a descoperit că insectele care se transformă în molii au supravieţuit primăvara în număr mai mare, deoarece păsările care le mănâncă de obicei erau prea ocupate să prindă cicade.

Le dă însă de furcă şi o boală cu transmitere sexuală, o ciupercă, care transformă cicadele în „zombi” şi le face să le cadă efectiv părţile sexuale, explică John Cooley, entomolog la Universitatea din Connecticut. Este o problemă reală care „este chiar mai ciudată decât SF-ul”, spune Cooley.

„Este o adevărată boală zombie transmisă pe cale sexuală”, adaugă el. Cooley a văzut zone din Midwest în care până la 10% dintre indivizi erau infectaţi.

Ciuperca este, de asemenea, de tipul celor care au efecte halucinante asupra păsărilor care le-ar mânca, susţine Cooley. Această ciupercă albă pune stăpânire pe masculi, gonadele lor sunt smulse din corp, iar sporii se împrăştie în jurul altor cicade din apropiere, arată el. Insectele sunt sterilizate, nu ucise. În acest fel, ciuperca se foloseşte de cicade pentru a se răspândi la altele.

„Sunt complet la mila ciupercii. Sunt efectiv nişte morţi umblători”, a conchis cercetătorul.

Editor : B.C.