VIDEO. Noi date în cazul copilului agresat pe plajă: Femeia s-a enervat că cel mic i-a stricat machiajul și i-a stropit aparatul foto

Noi date în cazul copilului care ar fi fost mușcat de o femeie de 42 de ani, pe plaja din Năvodari. Băiatul de 6 ani se juca în apă și ar fi stropit-o pe cea care l-ar fi agresat. Femeia spune că s-a enervat, după ce puștiul i-a stricat machiajul și aparatul foto stropind-o cu apă. Ea spune și că făcea o ședință foto în scop profesional și din acest motiv ar fi reacționat așa. Părinții copilului sunt revoltați de situație, și așteaptă rezultatul certificatului medico-legal şi nu au de gând s-o ierte pe femeie.

Kevin are 6 ani și a mers la mare pentru câteva zile cu părinții. Se juca în apă cu alți copii în momentul în care ar fi stropit o femeie care își făcea poze. Deranjată, aceasta l-ar fi lovit și l-ar fi mușcat de mână, acuză părinții.

Victor, tatăl copilului: Cred că au trecut doar două minute de când a intrat în apă până când s-a întâmplat. Îl supravegheam în permanență de pe plajă. Am văzut că a tras cu un pistol cu apă, dar în sus și nu spre doamna. Probabil că în cădere au căzut câteva picături pe dânsa. Am observat când a început să îl alerge.

Inițial, părinții băiatului au crezut că femeia se joacă cu copilul lor. Totul până când l-au văzut pe băiat plângând.

Victor, tatăl copilului: L-a zgâriat de spate, l-a pus jos, a căzut și ea lângă el, moment în care l-a mușcat cât a putut. Atunci, copilul s-a ridicat și a început să plângă, să spună că îl ustură.

Femeia se apără. Spune că nu l-a mușcat pe copil, și că s-ar fi lovit după ce ar fi căzut peste el. Povestește că făcea o ședință foto profesională pentru școala de dans la care lucrează și, din cauza stropilor de apă, aparatul i-a fost deteriorat și machiajul stricat, iar ea s-a enervat.

Mădălina, femeia acuzată că ar fi mușcat copilul: Greșeala mea, poate și sigur, e că l-am angrenat în căderea mea. De la apa de la genunchi la mal am alergat să îl prind, e greu să prinzi un copil de 6 ani...

Redactor: De ce ai vrut să îl prinzi?

Mădălina: Să îl duc părinților. Și automat am căzut, ca să se înțeleagă că am căzut și l-am angrenat în cădere, și l-am apucat, nu mușcat.

Cerificat medico-legal și-a scos și copilul, deoarece părinții lui spun că vor ca femeia să plătească. Poliția a fost chemată de urgență pe plajă. În urma verificărilor a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Editor : Liviu Cojan