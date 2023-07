VIDEO. Peisaj spectaculos pe litoral: „Am crezut că o veni vreun tsunami”. „Sinistru, chiar sinistru, nu ştiu ce fenomen a fost”

Peisaj spectaculos pe litoral. Plajele din Constanța și Mamaia au fost acoperite cu o ceață densă marți dimineață. Asta nu i-a oprit însă pe turiști să iasă din camerele de hotel și să-și ocupe șezlongurile de la prima oră.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: Turiştii care sunt în acest moment pe litoral au parte de un fenomen meteo spectaculos. Deşi suntem în plin sezon estival, iată că deasupra mării persistă ceaţa.

Turist: Este prima oară când văd aşa ceva, în atâţia ani. Prima dată am crezut că s-a întâmplat ceva, că stropesc pentru vegetaţie sau ceva, dar când am ajuns la mare era ceaţă foarte deasă.

Turistă: Foarte interesant, ardea soarele, ne-am mirat şi nu ştiam ce se întâmplă.

Reporter: Ați mai văzut ceaţă în sezonul estival?

Turistă: Chiar spuneam, că e pentru prima oară, şi nu știam, am zis că o veni vreun tsunami, ceva.

Turist: Ciudat, totuşi, ce să vă zic? Sinistru, chiar sinistru. Nu vedeam efectiv la 50 de metri. Vin de 15, 18 ani, aproximativ, şi n-am mai văzut ceaţă până acum. Nu ştiu ce fenomen a fost.

Chiar dacă este spectaculos şi rar, fenomenul este unul normal perioadei, spun specialiştii. Totul s-a întâmplat de la curenţii sudici care au adus la mal apă mai rece și care au intrat în contact cu umiditatea crescută de pe țărm.

Adrian Bâlbă, doctor în ştiinţe: Această ceaţă se formează, practic, în fiecare dimineaţă de la umiditate, întâlnită cu aerul rece, dar într-o măsură mult mai mică. De data asta, temperatura scăzută, umiditatea foarte mare a aerului a generat o cantitate mai mare, o prezență mai mare a ceţii.

În Constanța, a fost în vigoare un cod galben de ceață.

Reporter: Iulia Stanciu / Operator: Victor Niţă

Editor : Liviu Cojan