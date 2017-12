VIDEO Scandal de Revelion. Ce a pățit un taximetrist care a refuzat să oprească

Nu au lipsit nici scandalurile după petrecerile de Revelion. În Bucureşti, imediat după miezul nopţii, un client a sărit în faţa unui taxi, supărat că şoferul nu ar fi vrut să oprească să îl ia. Taximetristul şi-a pierdut rapid răbdarea şi l-a purtat pe bărbat câţiva metri pe capotă.

Clientul ar fi sărit pur şi simplu în faţa maşinii, care circula pe Şoseaua Grozăveşti, spun martorii.

Taximetristul l-a ocolit iniţial şi a încetinit. Clientul l-a urmărit, a lovit geamul maşinii cu pumnul şi s-a lipit apoi de capotă, nervos că taximetristul nu voia să îl ducă în zona centrală a Capitalei.

- Nu vrea să mă ducă! E pe verde!

- Am comandă!

- Nu are nicio comandă şi vrea să ia 500 de mii de lei pe comandă.

- Eu am oprit pe mijlocul străzii, m-a luat pe maşină şi m-a dus câteva sute de metri!

- Mi s-a urcat pe botul maşinii, ia uitaţi-vă!

- Du-te măi, băiatule, la psihiatrie!

- Nu mă atinge!

Între timp, scandalului s-au alăturat şi alţi taximetrişti. Iar clientul nu se dă dus din faţa maşinii, aşa că este plimbat în continuare pe capotă.

- Lasă-l mă nene să se ducă la comandă.

- Mă ameninţi?

-Nu te ameninţă nimeni!

- O să stau în faţa maşinii până să mă calce, sau o să mă ducă până unde am treabă!

Cei doi erau la un pas să se ia la bătaie, după ce clientul a sunat la dispecerat să se plângă și le-a spus dispecerilor că nu este violent.

„Cum nu eşti violent? Ai dat cu pumnii în maşină! Cum nu eşti violent, cum nu eşti violent, mă!”

Spiritele s-au calmat abia când a ajuns poliţia.

Discutie polițist - client supărat:

- Dumneavoastră de ce v-aţi aruncat în faţa maşinii?

- Nu m-am aruncat! M-am pus! Uite aşa!

- Păi de ce în faţa maşinii?

- Pentru că era verde şi el nu voia să oprească!

Atât taximetristul, cât şi clientul nervos au fost duşi la Secţia 22 pentru a da declaraţii.