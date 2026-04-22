Ziua Planetei Pământ 2026: De ce este sărbătorită pe 22 aprilie și cum a devenit evenimentul un fenomen global

Ziua Planetei Pământ 2026. Foto Getty Images
Ziua Planetei Pământ este marcată anual, la 22 aprilie, la nivel mondial, fiind un prilej dedicat conștientizării provocărilor de mediu și protejării ecosistemelor naturale. Inițiată în 1970, în Statele Unite ale Americii, această zi a evoluat în timp într-una dintre cele mai ample mișcări ecologice din lume, fiind celebrată în prezent în peste 190 de țări. Evenimentul reunește milioane de oameni, organizații și instituții, care desfășoară acțiuni de informare și proiecte cu caracter ecologic. Scopul principal îl reprezintă reducerea impactului negativ asupra mediului, precum și promovarea unui stil de viață sustenabil, bazat pe responsabilitate față de resursele planetei.

În 2009, Ziua Planetei Pământ a fost declarată sărbătoare oficială de către Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Ziua Planetei Pământ: Cum a luat naștere evenimentul

Un moment definitoriu în consolidarea conștientizării la nivel mondial privind protejarea mediului a fost marcat în anul 1962, odată cu publicarea volumului „Silent Spring”, semnat de biologul Rachel Carson. Lucrarea a avut un impact profund asupra opiniei publice, aducând în prim-plan consecințele nocive ale utilizării pesticidelor asupra ecosistemelor și sănătății umane. În același timp, cartea a reprezentat un punct de cotitură, contribuind decisiv la apariția și dezvoltarea mișcărilor ecologiste moderne.

De la criza ecologică la o idee globală

Inițiativa instituirii Zilei Pământului îi aparține senatorului american Gaylord Nelson, un susținător activ al protecției mediului. Acesta a fost profund influențat de dezastrul ecologic provocat de scurgerea masivă de petrol din 1969, produsă în largul coastelor statului California, un incident care a evidențiat lipsa unor reglementări eficiente în domeniul protecției mediului.

În acel context, nivelul de conștientizare publică privind impactul activităților umane asupra naturii era încă redus, iar poluarea industrială nu era strict controlată. Pornind de la aceste realități, Nelson a susținut necesitatea unei mobilizări la nivel național, inspirată de amploarea protestelor studențești împotriva războiului din Vietnam, pentru a aduce problematica mediului în centrul atenției publice.

22 aprilie 1970: Prima celebrare oficială a Zilei Pământului

Prima ediție a Zilei Pământului a avut loc pe 22 aprilie 1970, în Statele Unite, și a reprezentat un moment de referință pentru conștientizarea problemelor de mediu. Aproximativ 20 de milioane de americani au participat la manifestații, proteste și acțiuni educaționale, într-o mobilizare fără precedent la acea vreme. Evenimentul este considerat punctul de naștere al mișcării moderne de protecție a mediului.

Impactul său s-a resimțit rapid în plan legislativ, generând un val de reforme în anii următori. Astfel, în 1970 a fost înființată Agenția pentru Protecția Mediului (Environmental Protection Agency - EPA), iar ulterior au fost adoptate legi esențiale privind calitatea aerului și a apei, precum Clean Air Act și Clean Water Act.

În deceniile următoare, Ziua Pământului a depășit granițele Statelor Unite și s-a transformat într-o mișcare globală. Un moment definitoriu a fost anul 1990, când evenimentul a devenit internațional, mobilizând sute de milioane de oameni din întreaga lume și consolidând preocuparea globală pentru protecția mediului.

Această extindere a contribuit la pregătirea Conferinței Organizației Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro din 1992, un reper major în conturarea politicilor moderne de dezvoltare durabilă și protecție a mediului.

Cum a fost aleasă data de 22 aprilie

Stabilirea datei de 22 aprilie a avut la bază considerente strategice, menite să asigure o participare cât mai activă a publicului. Perioada a fost aleasă astfel încât să nu coincidă cu sesiunea de examene sau cu vacanțele, facilitând în special implicarea studenților, un segment-cheie în mobilizarea civică a vremii.

În același timp, momentul din calendar oferea condiții meteorologice favorabile pentru organizarea de activități în aer liber, ceea ce a contribuit la succesul manifestărilor și la amploarea participării.

Cum este marcată Ziua Planetei Pământ

Ziua Pământului a depășit statutul unei simple marcări simbolice și s-a transformat într-un eveniment global dedicat educației și implicării civice. În fiecare an, instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale, autorități și companii desfășoară o gamă variată de activități, de la campanii de plantare de copaci și acțiuni de ecologizare, până la conferințe și inițiative de informare publică.

Obiectivul principal al acestor demersuri este creșterea gradului de conștientizare asupra impactului activităților umane asupra mediului, precum și încurajarea adoptării unui stil de viață sustenabil.

Evenimentul este organizat anual în jurul unei teme centrale, menită să aducă în prim-plan cele mai urgente provocări de mediu la nivel global. În ultimii ani, subiectele au fost:

  • 2023 - „Investește în planeta noastră” (Invest in Our Planet);
  • 2024 - „Planeta versus Plastic” (Planet vs. Plastics);
  • 2025 - „Puterea noastră, Planeta noastră” (Our Power, Our Planet).

Formulările reflectă direcțiile majore de acțiune și prioritățile globale în domeniul protecției mediului.

Ziua Planetei: Care este tema aleasă în anul 2026

În 2026, tema Zilei Pământului continuă direcția implicării colective, fiind promovată tot sub mesajul anului precedent, respectiv „Puterea noastră, Planeta noastră”. Aceasta subliniază ideea că protejarea mediului nu revine unei singure entități, ci reprezintă rezultatul eforturilor cumulate ale întregii societăți.

Mesajul accentuează rolul activ al fiecărui individ în reducerea impactului asupra mediului, de la alegeri cotidiene responsabile până la inițiative comunitare. Potrivit Earthday.org, comunitățile, cadrele didactice, angajații și familiile au o contribuție esențială în promovarea unor comportamente sustenabile și în protejarea resurselor naturale pe termen lung.

Editor : M.C.

