(P) Excelența în afaceri, premiată de Intesa Sanpaolo Bank Romania și First Bank

Intesa Sanpaolo Romania și First Bank , subsidiare locale ale grupului bancar Intesa Sanpaolo , au găzduit la Muzeul Național de Artă al României evenimentul Gala Excelenței 2024. Reprezentanți ai comunității locale de afaceri și oficialități s-au reunit într-un eveniment de celebrare a unora dintre cele mai remarcabile companii din România.

În prezența Excelenței Sale Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei în România și a Domnului Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, Gala Excelenței a pus în lumină lideri de business din diverse industrii, într-o atmosferă destinată celebrării performanței și parteneriatelor de succes.

Astfel, Apulum Alba Iulia, producător autohton de porțelan cu peste 5 decenii de activitate, și-a adjudecat premiul în categoria Made in Romania, în timp ce MATT Design & Production și CAREUS (Car System Argeș) au fost companiile care s-au remarcat la categoria Family Business Award.

Prime Batteries, unul dintre cei mai importanți producători de soluții de stocare a energiei din Uniunea Europeană, a primit premiul pentru Inovație. În domeniul Sustenabilității, premiul a fost acordat celor de la Dentaș, producător de ambalaje ecologice, reciclabile.

Adrem Invest, companie specializată în lucrări de dezvoltare, digitalizare și mentenanță a rețelelor electrice a fost recunoscută pentru performanța sa, primind premiul High Growth Business.

Trofeele înmânate reprezentanților companiilor premiate sunt opere de artă realizate de artistul sticlar Ioan Nemțoi, artist român cunoscut pe plan internațional, supranumit „Brâncuși al sticlei”. Lucrările sale s-au regăsit în colecţii celebre, precum cea a regelui Harald al Danemarcei, a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a lui Kofi Annan, a Alteței Sale Regale Principesa Margareta a României, dar şi în Muzeul Vaticanului, Kunst Palast din Düsseldorf, sediul UNICEF, Waterland Neeltje Jans Museum Olanda, Casa Albă sau în galerii prestigioase din Norvegia, Suedia, Olanda, Franţa, Italia, Canada, Japonia, Ungaria, Germania, Belgia.

„A fost un privilegiu să participăm la Gala Excelenței 2024, o seară memorabilă care a evidențiat realizările unora dintre cele mai remarcabile companii din România. Acest eveniment a marcat o premieră pentru Intesa Sanpaolo și First Bank, pe măsură ce ne continuăm parcursul sub umbrela Grupului Intesa Sanpaolo. Am fost onorați să recunoaștem contribuțiile excepționale ale companiilor care impulsionează creșterea și inovația în economia locală. Privind spre viitor, rămânem dedicați sprijinirii succesului clienților noștri, concentrându-ne pe furnizarea de soluții financiare agile, simple și eficiente, menite să îi ajute să își atingă obiectivele”, a declarat Alessio Cioni, CEO Intesa Sanpaolo Bank România.

„Clienții și partenerii noștri beneficiază acum de apartenența la Grupul Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari și stabile grupuri bancare din Europa. Ne consolidăm poziția pe piața bancară din România, susținuți de forța, expertiza și resursele unei instituții dedicate impulsionării rezilienței economice și creării de valoare în comunitățile pe care le deservim”, a precizat Henk Paardekooper, CEO First Bank România.

Alături de Intesa Sanpaolo Romania, începând cu luna mai 2024, First Bank face parte din Divizia Bănci Internaționale a Intesa Sanpaolo, un jucător-cheie în regiunea Europei Centrale și de Est, care oferă servicii clienților de retail, corporate și IMM-urilor.