Cartoful este unul dintre alimentele de bază care, conform Institutului Național de Statistică, și-a păstrat prețul. Fie că vorbim de anul trecut, începutul anului sau prezent, un kilogram de cartofi de la piață este în medie 3-5 lei, însă odată prăjiți, costul se poate dubla sau chiar înzeci, asta în funcție de locul în care alegem să îi mâncăm.

„- Cât este kilogramul de cartofi?

- 3,5 lei

- Dați-mi și mie un kilogram, vă rog.”

În piața Obor din Capitală, un kilogram de cartofi costă în medie 4 lei, dar prețul poate fi cu un leu sau doi mai mare, în funcție mărime. Oamenii spun că, anul trecut, prețurile erau simțitor mai mici.

„Domnule, îi luam cu 2 lei, un leu 50, doi lei jumate, maximum, adică după frumusețea lor. Cei care sunt mai frumoși, i-a dublat”, spune un domn aflat la cumpărături.

În cazul unui kilogram de cartofi congelați, prețurile variază între 8 și 20 de lei, în funcție de producător, calitate sau țara din care provin. Fie că vorbim de cartofi proaspeți sau congelați, pentru o porție de 500 de grame, bucătarii susțin că este nevoie de aceeași cantitate de ulei.



„Aici avem o porție de cartofi proaspeți, iar aici o porție de cartofi congelați, ambele de aproximativ 500 de grame. Pentru această porție de cartofi proaspeți am petrecut în bucătărie puțin peste 20 de minute și am cheltuit în total puțin peste 5 lei. Pentru această porție de cartofi congelați am petrecut în bucătărie puțin peste 10 minute, însă am cheltuit în total aproximativ 8 lei”, transmite Sebastian Boldea, jurnalist Digi24.

„Diferența este, în primul rând, de gust și, după cum îi spune și numele, cartofii proaspeți sunt proaspeți, beneficiem de gustul adevărat al cartofului, pe când cei congelați, fiind congelați, își pierd o parte din nutrienți și din gust”, spune Ionuț Ionescu, șef bucătar.

Lucrurile se schimbă în restaurante. O porție de 250 de grame de cartofi prăjiți, la un restaurant din centrul vechi din Capitală, costă 19 lei. De aproape 20 de ori mai mult decât în piață.

„Diferența este plata furnizorilor, plata angajaților, a ospătarilor, a bucătarilor, a materiei prime și a consumabilului. Porția de cartofi are în jur de 250 de grame și depinde cât de aglomerat este, timpul mediu este de aproximativ 10-15 minute”, ne explică Alexandra, ospătar.

„În cazul unei porții de cartofi cumpărată de la un restaurant fast-food, prețul este același, de 19 lei, însă cantitatea este dublă, de aproape 500 de grame, iar timpul de așteptare unul mult mai scurt și anume, de doar două minute”, transmite Sebastian Boldea, jurnalist Digi24.

Concluziile sunt simple. Pentru aceeași cantitate de cartofi prăjiți, 500 de grame, costul pentru a-i găti acasă este de 5 sau 8 lei, în funcție de cartofii pe care îi folosim, iar în cazul restaurantelor, prețul este de aproape 20 de lei la fast-food sau chiar 40 de lei cu servire la masă.

Reporter: Sebastian Boldea

Editor : Izabela Zaharia