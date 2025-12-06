Live TV

Exclusiv Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică exclusivă, care nu e acoperită de Articolul 5. „Suntem vulnerabili”

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia
George Scutaru, director New Strategy Center România, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta”, referitor la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, că SUA încearcă să aducă la masa discuțiilor Moscova și Kievul, însă fără a fi înregistrate „rezultate marcante”. „Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real”. Acesta consideră că România ar trebui să-și consolideze capabilitățile navale, precizând că, în opinia sa, „următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic”.

„Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă, la masa negocierilor. Deocamdată, lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. 

Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească vorbim de fapt despre un război civil, considerând ei că practic vorbim de același popor. Vorbesc de narațiunea rusă, dar pentru ei - și sunt citate foarte clare din Putin - este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate”, a spus Scutaru.

Mai mult, directorul New Strategy Center România a punctat faptul că Moscova încearcă să folosească războiul din Ucraina ca „un pretext pentru a deschide și alte dosare”.

„Și, dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO? Anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare. Deci, implicit, și Rusia.

De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât Pactul de oțel din Al Doilea război Mondial între Germania, Italia și Japonia. Alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc”.

George Scutaru a precizat că, acum 11 ani, când Rusia a anexat Crimeea, Europa și într-o oarecare măsură și SUA „au acceptat situația din teren”.

Mai ales în Europa, mulți au considerat că Rusia își va domoli apetitul de cereri teritoriale odată cu anexarea Crimeei și a continuat să importe gaz ieftin din Rusia, s-a construit Nord Stream II. Asta nu a împiedicat ca Rusia să atace masiv Ucraina în 2022. Apetitul lui Putin va crește”.

Cel mai mare risc pentru Europa

Directorul New Strategy Center România a apreciat că cel mai risc pentru Europa sunt „următorii 2-3 ani, când avem un aliat la Washington impredictibil, când încă nu am reușit în Europa să avem o capacitate de descurajare suficient de robustă”.

Totodată, acesta a punctat că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi sfătuit de anumiți generali să demonstreze că „Articolul 5 al NATO nu funcționează”.

„Și există riscul ca, pe fondul interpretării unor semnale greșite din partea Statelor Unite de către Federația Rusă, anumiți generali să-l sfătuiască pe Vladimir Putin: putem să încercăm să arătăm că Articolul 5 nu funcționează și nu este nevoie să orchestreze o invazie la nivel larg asupra Poloniei sau a României. Este suficient să încerci să ocupi surprinzător, rapid, cu forțe speciale, un oraș mic dintr-o țară mică, un oraș precum Narva, dintr-o țară numită Estonia, mai mică decât Bostonul, și să vezi, să ameninți cu lovituri nucleare mai multe capitale, să dai semnale că vei riposta, inclusiv folosind armament nuclear, astfel încât să paralizezi o decizie politică și să încerci să arăți că NATO nu funcționează”.

Referitor la posibila vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington, el a declarat: „Nici nu ar trebui, cum spuneți dumneavoastră, să mizăm totul pe această vizită, dar e o vizită importantă. În bună măsură, inclusiv problema prezenței militare americane poate fi modificată dacă va avea loc o vizită bună la Washington. Însă trebuie să înțelegem că România trebuie să investească mai mult, și nu doar pe relația cu Statele Unite. 

Noi nu avem niște demersuri constante, mă refer ca stat român. Și, la fel, lucrul ăsta lipsește și în alte capitale importante, la Londra, la Berlin, la Paris, la Roma. Nu trebuie să punem totul pe această vizită, dar trebuie să recunoaștem că e o vizită importantă, fiindcă în bună măsură la Washington totul depinde - sau foarte mult depinde, să nu exagerez foarte mult, depinde de voința exprimată de președintele Trump”.

Întrebat care ar trebui să fie cartea pe care să o negocieze România la Washignton, el a replicat: „În primul rând, noi ar trebui să înțelegem interesele Statelor Unite în această zonă, atâtea câte mai sunt. Nici nu trebuie să creăm așa, imaginea că Marea Neagră reprezintă o zonă de interes vital pentru Statele Unite, fiindcă nu este așa”.

Vulnerabilitățile cu care se confruntă România

În ceea ce privește vulnerabilitățile cu care se confruntă România, George Scutaru a precizat: „Poate ar trebui să ne gândim, dacă vorbim din punct de vedere militar, la întărirea capabilităților navale, dacă nu va fi o pace sustenabilă, un acord de pace și doar un armistițiu, Turcia va menține strâmtorile închise și asta ne va obliga să gestionăm aproape singuri problemele în domeniul naval. 

Eu cred că următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic. Zona economică exclusivă nu este acoperită de umbrela Articolului 5. Și aici suntem vulnerabili și din punct de vedere legislativ, fiindcă în momentul de față nu există proceduri foarte clare cum putem doborî o dronă. Domeniul maritim se pretează foarte bine unor operațiuni sub steag fals.

Rusia poate folosi o dronă navală, au asemenea capabilități să lovească o țintă, o platformă, o navă implicată într-un proces de construcție a unor proiecte energetice și apoi să-i blameze pe ucraineni. Și, un ultim aspect, ar trebui să ne gândim noi, aliații noștri, chiar și în cazul unui acord de pace, cum putem preveni ocuparea Insulei Șerpilor de către Federația Rusă, fiindcă dacă din nou Insula Șerpilor ajunge sub ocupație rusească...

Eu nu vorbesc de capacitatea lor de a instala tot felul de capabilități de supraveghere sau de bruiaj. Ei pot pune sub semnul întrebării deciziile în favoarea noastră, luate la Curtea Internațională de la Haga, când România a câștigat 9.600km² în zona economică exclusivă, foarte bogată în resurse energetice. Rușii pot considera: Nu ne interesează, în acest moment considerăm că e o zonă în dispută.

Putem să trimitem câteva corvete și lucrurile astea ar trebui să ne preocupe foarte mult, fiindcă, repet, când discutăm despre Federația Rusă, ar trebui să pornim de la niște scenarii negative, să putem să vedem cum le putem gestiona”.

