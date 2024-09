Bărbatul care a aruncat cu lichid inflamabil și a provocat un incendiu la Palatul Parlamentului a acționat ca și cum cunoștea spațiul. Un angajat al Parlamentului a fost de acord să povestească filmul atacului, așa cum l-a trăit, pentru Digi24. Sub protecția anonimatului, acesta a spus că intrarea aceea din Casa Poporului este nesecurizată și un asemenea atac s-ar putea repeta oricând.

-Am crezut ca e un moment din ăsta, în care a fost un ghiozdan rătăcit. Şi când am ajuns în sala de expoziţie am văzut că ardea magazinul şi l-am văzut pe domnul acesta care mergea spre ieșire.

-Ce v-a atras atenţia la el?

-Nu știu ce să zic că mi-a atras atenţia la el, pur şi simplu i-am făcut o fotografie, nici măcar nu ştiu de ce. Doar că stătea, mergea cu capul în jos, aşa, şi mi s-a părut foarte suspect. Stătea cu capul în jos, avea geanta aceea pe care o ţine în faţă şi mi s-a părut ciudat.

-A aruncat cu benzină?

-Nu cu benzină, cu o soluţie care nu mirosea. Avea o sticlă de lapte care nu avea miros, pentru că toți colegii mei au crezut că aruncă cu apă. Vă dați seama că dacă ar fi avut miros s-ar fi sesizat cineva de când a aruncat la zona de cafeterie pe prăjituri și pe canapele.

-Și apoi a dat foc cu brichetă?

-Da, i-a spus colegului de la cafeterie să plece, să iasă. I-a spus ceva de genul că „ți-aș sugera să ieși” sau „te-aș sfătui să pleci” sau ceva de genul, după care a dat foc. Și colegii mei s-au apucat să stingă incendiul în zona de cafeterie după care, în același timp, un coleg deja stingea primul incendiu în spate la garderobe. Iar la magazin a ars foarte mult pentru că sunt produse textile, acelea au ars cel mai mult. Adică în spate, a văzut un turist că iese fum și s-au dus și l-au stins repede. La bar, au stins și acolo, și la magazin, colega mea de la magazin era la bar și a văzut ce s-a întâmplat și s-a dus să își închidă magazinul.

Până să ajungă, sunt câțiva metri până acolo, trebuie să faci așa, o buclă. S-a trezit cu domnul în magazin care arunca cu... ea a avut impresia că el aruncă cu apă. Și a dat și pe ea. După care a scos bricheta și a dat foc. Iar ea, în momentul în care a văzut că au luat foc, au văzut că sunt inflamabile toate de acolo și ea se știa că era udă, a avut atac de panică. Și nu putea să iasă și cumva, din disperare, l-a împins și a ieșit.

Angajatul mai spune că nu există controale de securitate în zona în care s-a produs accidentul.

-Această sală este nesecurizată de ani de zile. Asta se putea întâmpla oricând! Era o chestiune de zile, de ore, de minute, de ce vreți! Se putea întâmpla orice, oricând! Imaginați-vă, cum vii așa și te apuci să dai foc în trei locuri diferite. Cum? Părea că știe ce face, dacă s-a dus la panoul electric acolo în spate, apoi s-a dus la bar, după care s-a dus în magazin... dacă nu știi spațiul nu ai cum să te duci așa, te-ai plimbt un pic pe acolo. O fi venit mai devreme! Cumva știa despre ce e vorba.

