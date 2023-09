Gest șocant al tatălui lui Vlad Pascu, tânărul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri în 2 Mai. După ce a plecat de la sediul DIICOT, unde fiul său și soția sa au fost audiați, a urcat pe scuter și a intrat într-un grup de jurnaliști aflați la fața locului. Nicio persoană nu a fost rănită. Poliţia Capitalei s-a autosesizat şi a demarat verificări.

Tatăl lui Vlad Pascu a urcat pe scuter de la audieri, înconjurat de jurnaliști, însă nu s-a ferit nicio secundă să intre în grup. Nimeni nu a fost rănit, însă nu a avut nicio ezitare ca el să pornească în trombă cu scuterul.

Isabela Neagu, jurnalist Digi24: „Tatăl lui Vlad Pascu a ieșit de la audieri în urmă cu scurt timp, deși nu are nicio calitate în acest dosar. A venit doar să o însoțească pe soția lui și, cel mai probabil, să-l vadă pe fiul lui, cu această ocazie. În momentul în care a ieșit de la sediul DIICOT am încercat să vorbim cu el, să-i punem câteva întrebări. A fugit în grabă către scuter, pe care îl avea parcat pe alee, a urcat pe scuter, a purtat o cască pe cap, așa cum a purtat și când a intrat în sediu, pentru că nu și-a dorit să fie văzut. A spus doar că nu are nimic de declarat și pentru că și-a dorit să scape rapid de presă nu a ținut cont de faptul că suntem acolo și a demarat în trombă de pe loc și a fost la un pas să ne rănească foarte tare. I-a atins cel puțin pe o parte dintre colegii mei, prezenți la sediul DIICOT, și ne uitam cu toții de jur împrejur dacă am fost loviți și dacă avem echipamentele în continuare în funcțiune, dacă au fost sau nu deteriorate. Ne-am speriat cu toții foarte tare, pentru că nu ne așteptam la acest gest. Am așteptat să ne ofere un răspuns, nimeni nu l-a forțat să facă asta. Eu am avut norocul că m-am îndepărtat când am văzut că intenționează să facă asta, însă eram în calea scuterului lui și am fost la un pas să mă lovească.”

Poliţia Capitalei s-a autosesizat şi a demarat verificări, în vederea dispunerii măsurilor legale, potrivit Biroului de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

De asemenea, bărbatul a fost surprins râzând la sediul DIICOT, unde a venit joi dimineață.

Tatăl lui Vlad Pascu a venit la sediul DIICOT la scurt timp după ce soția lui a fost adusă flancată de mascați. Femeia este suspectată că a încercat să șantajeze martorii din dosar, astfel încât să dea declarații în favoarea lui Vlad Pascu.

Din casa ei procurorii au ridicat documente la perchezițiile care s-au desfășurat joi dimineață.

Tatăl nu este vizat de anchetă, a venit doar să își susțină băiatul. De altfel, tatăl lui Vlad Pascu este cel care l-a dus pe tânăr în Olanda pentru tratament anti-drog. Tot el a venit cu tânărul la Constanța în ziua tragediei din 2 Mai și i-a spus să stea departe de probleme.

La sediul DIICOT a fost audiat și Vlad Pascu. El a declarat că regretă tragedia din 2 Mai.

„Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nu am cum să dau timpul înapoi”, a spus Vlad Pascu.

