Imagini dezolante. Târgul de Crăciun din Constanța a fost închis înainte de Crăciun

Imagini dezolante în Constanţa înaintea sărbătorilor de iarnă. Târgul de pe litoral şi-a închis porţile cu două săptămâni mai devreme decât era prevăzut. Organizatorii dau vina pe lipsa fondurilor şi a sponsorilor. Autorităţile spun că evenimentul avea şi probleme de siguranţă, legate de instalaţia electrică folosită.

Liniștea s-a instalat în Piața Ovidiu din Constanța. Caruselul care zilele trecute era distracţia celor mici este acum acoperit de o prelată roșie, bătută de vânt. Imaginile te fac să te gândeşti că sărbătorile de iarnă s-a dus de mult.

Ornamentele luminate cu motive de sarbătoare mai colorează încă tabloul sumbru. Constănțenii spun cu mâhnire că primul Targ de Crăciun organizat la malul mării a fost un dezastru.

Reporter: V-a plăcut târgul de Crăciun?

Bărbat: Nu, nu nu.

Reporter: Ce ați fi vrut să vedeți?

Bărbat: Mai multe jucărele, mult mai multe luminițe.

Femeie: Este foarte sărac. Atât în aranjamente cât și în tarabe.

Organizatorii s-au trezit fără sponsori înainte de Crăciun.

Tiberiu Tănase, organizator: Am încercat un business puțin mai diferit, cu un plan de vânzare în cadrul târgului care să poată să susțină costurile concertelor și al scenei și în același timp am vrut să aducem o atracție principală, adică patinoarul. Problema gravă a fost vremea din săptămâna dinaintea târgului care a întrerupt toate activitățile din piață și toate problemele logistice și administrative din centrul istoric al Constanței au dus la anularea acestui patinoar. Nereușind să ducem proiectul la bun sfârșit și lumea deja foarte nemulțumită, am decis să punem stop pentru că era deja o investiție foarte mare care nu prezenta nimic vandabil. Nimic comercial. Era doar o investiție, o gaură pe care nu puteam să o acoperim.

Organizatorii nu s-au mai înţeles nici cu primăria

Tiberiu Tănase, organizator: Am primit avizele și autorizațiile de la ei, ni s-a spus că o condiție era să apară logo-ul primăriei în toate spot-urile publicitare și tot ce însemna marketing și atât.

Târgul de Crăciun de la malul mării ar fi trebuit să fie deschis pentru vizitatori până pe 27 Decembrie.

