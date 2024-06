Crește alarmant cantitatea de droguri găsită în România. În ultimii 4 ani, capturile polițiștilor s-au mărit cu 35%, iar marea problemă a acestui moment e că traficanții reușesc să păcălească legea. Iau substanțe interzise, le modifică structura chimică și obțin un stupefiant care, pentru o perioadă, nu este interzis. Ce fac oamenii legii să țină pasul cu traficanții? Digi24 a filmat în laboratorul pentru droguri al Poliției Române.

Ofițer de la Crimă Organizată: Ca substanțe noi, anul trecut am avut 26 de substanțe care au fost identificate prima oară în România.

Practic, traficanții lucrează la foc continuu în așa fel încât să producă stupefiante care nu se află încă pe lista substanțelor interzise. La rândul lor, ofițerii de la crimă organizată lucrează în paralel la testarea tuturor drogurilor găsite la percheziții.

Ofițer de la Crimă Organizată: Volumul de capturi este într-o creștere uriașă, cel puțin în ultimii ani. În 2020 aveam la nivel național vreo 17.000 de probe într-un an. Anul trecut am avut 23.000 de probe într-un an. Avem drogurile clasice – canabis, are o pondere de 30% din consum. Există un consum în creștere de cocaină. Se mai consumă amfetamină și mai sunt și ceilalți compuși din pastile.

În laboratorul de droguri al Poliției Române, testarea drogurilor dureză maximum 45 de minute. În cazul în care specialiștii își dau seama că au în față o substanță nouă, o trimit de urgență către polițiștii din Europa, iar în scurt timp cei care sunt prinși cu drogul respectiv pot fi arestați. Cu toate acestea, imaginația consumatorilor și mai ales, a traficanților, nu are limite.

Ofițer de la Crimă Organizată: Cetățenii străini care au fost la festivalul de la Constanța aveau ketamină, cei mai mulți erau pe ketamină. O fi un trend în occident, o veni și la noi, dar știți că ketamina este un anestezic folosit în medicina veterinară.

În România sunt deocamdată doar 5 laboratoare de droguri ale Poliției. Sunt amplasate în marile centre universitare precum București, Cluj, Constanța, Iași sau Timișoara. În următorii ani, alte două centre vor fi construite în Craiova și Brașov.

Editor : M.B.