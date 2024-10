Inițiativa globală IQOS TOGETHER X, celebrează comunitatea celor peste 30 de milioane de consumatori care au ales să renunțe la țigări

În sprijinul misiunii sale de a construi un viitor fără fum și pentru a-i sărbători pe cei peste 30 de milioane de utilizatori ai sistemului de încălzire a tutunului numărul 1 din lume pentru fumătorii adulți, Philip Morris Romania prezintă inițiativa globală IQOS Together X. Aceasta evidențiază alegerea făcută de milioane de utilizatori IQOS din întreaga lume — aceea de a renunța la țigări și de a trece la alternative mai puțin nocive la continuarea fumatului. Inițiativa s-a dezvoltat pe piețele din întreaga lume în ultimele 6 luni, culminând cu un eveniment global în Tokyo, pe 19 noiembrie 2024.

În cadrul evenimentului, Stefano Volpetti, President Smoke-Free Inhaled Products & Chief Consumer Officer la Philip Morris International, a oferit un interviu pentru comunitatea care a făcut alegerea către un viitor fără fum, dar, mai ales, pentru cei care se gândesc să facă o schimbare către un stil de viață mai puțin nociv.

Ce a inspirat crearea inițiativei "TogetherX" de către Philip Morris International și care este conceptul din spate ?

Stefano Volpetti: În primii 10 ani de istorie IQOS, în toată lumea, am reușit să aducem fumători adulți de țigări la franciza IQOS, iar acum avem în întreaga lume peste 30 milioane de utilizatori.

Drept urmare, avem o comunitate mare. Together X este modul de a sărbători această comunitate. Și de ce este important să sărbătorim această comunitate? Pentru că în călătoria aceasta de trecere de la țigări la o alternativă fără fum, acești consumatorii au făcut o alegere benefică. Noi vrem să sărbătorim această alegere. Un alt aspect important este că această călătorie nu e deloc ușoară. De exemplu, dacă noi dorim să ne schimbăm obiceiul, nu o să avem niciodată un drum liniar. O să facem câțiva pași înainte, câțiva pași înapoi, încă cinci pași înainte, iar unul înapoi. Nu e un drum liniar. Este nevoie de mult sprijin de la cei din jurul nostru. Astfel, îi sărbătorim și pe cei dragi din jurul nostru, care ne-au sprijit pentru a face o schimbare benefică.

În ultimul rând, pentru brand este o afirmație importantă. Suntem un brand axat pe tehnologie, un brand axat pe știință, dar în final suntem un brad al comunității, care schimbă traiectoria sănătății publice. Să sărbătorești este ceva omenesc, iar noi îi aducem împreună pe toți utilizatorii noștri în platforma IQOS, pentru a putea sărbători acest moment important.

Ce impact a avut inițiativa “Together X” pentru consumatorii din comunitatea IQOS ?

Stefano Volpetti: Inițiativa Together X este o metodă de a demonstra acestei comunități că au făcut o alegere benefică. Sărbătorim puterea alegerii. Și alegerea benefică de a renunța la țigări și de a trece la alternative fără fum. Și pentru că nu există combustie în alternativele fără fum, e clar că reprezintă o alegere mult mai bună pentru un fumător. Așadar sărbătorim această alegere facută de consumatorii noștri. În această inițiativă Together X experimentezi neprevăzutul. Experimentarea neprevăzutului înseamnă trecerea de la țigări, cunoscute de secole, la alternative fără fum. Iar aceasta este o călătorie cu un scop, iar acest scop este să experimentezi neprevăzutul. Despre asta este vorba în Together X. Sunt multe tipuri de experiențe, multe metode de a experimenta neprevăzutul, Avem un exemplu unic aici în Tokyo cu experiențe diferite. Dar, organizăm asftel de evenimente în peste 3o de țări, care au un impact uriaș asupra comunității noastre.

Care sunt planurile de viitor pentru inițiativa “Together X” și cum le veți atinge?

Stefano Volpetti: Misiunea noastră e clară, aceea de a elimina țigările, să devină piese de muzeu. Pentru a realiza asta, trebuie să ne continuăm tranziția de la țigări la alternative fără fum. Sunt 1,1 miliarde de fumători în toată lumea. În prezent, portofoliul nostru vast de alternative fără fum se adresează unei comunități de 36 de milioane de consumatori. “Together X” este o platformă care va continua să susțină comunitatea noastră în creștere. Obiectivele noastre sunt clare: 40% din venituri provin din alternativele fără fum, iar până în 2030 vor crește cu mai mult de două treimi. Acest obiectiv e posibil deoarece azi sunt deja 25 de țări unde veniturile noastre nete provin majoritar din alternativele fără fum. Inițiativa “Together X” este pentru a sărbători comunitatea IQOS , dar în același timp este și o metodă de a arăta ce putem face atunci când avem puterea de a alege.

Cum a ajutat un concept precum “Together X” la construirea imaginii brandului IQOS ?

Stefano Volpetti: Când faci parte dintr-o comunitate care face tranziția de la țigări la alternative fără fum, știi că ai trecut printr-o schimbare importantă în viața ta. Efectiv, când discutăm cu consumatorii de IQOS, ne spun că IQOS le-a schimbat viața. Să aduci împreună o comunitate de peste 30 de milioane de oameni care au făcut o alegere care le-a schimbat viața, este un lucru foarte puternic. Atât pentru comunitate, cât și pentru brand. În zilele noastre, nu există prea multe branduri de acest fel, care să ne schimbe viața. Iar IQOS e unul dintre ele. Celebrarea comunității prin Together X e o metodă excelentă de a duce mai departe credibilitatea IQOS.

Într-o lume plină cu produse pe bază de nicotină, care e filozofia dumneavoastră de abordare a unui portofoliu extins de produse?

Stefano Volpetti: Suntem conștienți că nu poate exista doar un produs cu care să convingem fumătorii să facă tranziția la alternativele fără fum. Știm asta sigur. Consumatorii vor diversitate. Drept urmare, oferim mai multe produse din categorii diferite. Aceste categorii sunt importante pentru Philip Morris Internațional pentru că IQOS e pe primul loc în lume la categoria alternativelor fără fum și fără ardere. Ocupăm primul loc și la categoria produselor orale cu nicotină cu produsul Zyn. Când ai posibilitatea de a aduce unui consumator o varietate de produse, știi clar că accelerezi conversia de la țigările la alternativele fără fum. Și asta ne dorim. Cu cât ajungem mai repede la un viitor fără fum, cu atât mai bine pentru consumatori, pentru societate şi pentru sănătatea publică.

Care sunt planurile de viitor pentru dezvoltarea şi extinderea produselor fără fum ?

Stefano Volpetti: Misiunea noastră este clară: țigările să devină piese de muzeu. Sunt peste 1,1 miliarde de fumători în lume, iar 36 de milioane dintre ei sunt consumatorii alternativelor fără fum din portofoliul nostru. Dar, mai este un drum lung până vom ajunge la toți cei 1,1 miliarde de fumători. Vom continua cu lucrurile care au pus amprenta succesului nostru: tehnologia, știința şi focusul pe consumatori. Când poți pune la un loc aceste trei lucruri, tehnologia, știința şi focusul pe consumatori, știm că ne îndreptăm în direcția corectă și că le oferim consumatorilor alternative fără fum mai bună, care sunt fundamentate științific. Și datorită focusului nostru pe consumatori, putem să integrăm în viața lor, aceste alternative fără fum.

Astfel, putem contribui la o schimbare importantă și la impulsionarea tranziției. Aceasta este misiunea noastră. Desigur, dincolo de această misiune, suntem o companie inovativă, în continuă creștere, o companie de succes, astfel că lucrăm la următorul capitol, care n-are legătura cu IQOS sau cu nicotina. Este un capitol din domeniile de îngrijire a sănătății și welness și unde putem folosi unele tehnologii și idei pe care le-am dezvoltat pentru portofoliul nostru fără fum, în beneficiul acestor noi domenii.