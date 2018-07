„Întâi să-i dea mă-sii”. Mesajul viceprimarului din Alexandria pentru românul cu numere anti-PSD

Viceprimarul municipiului Alexandria, Teleorman, se află în centrul unui scandal după ce a postat pe Facebook un mesaj injurios la adresa lui Răzvan Ștefănescu, șoferul cu numere de înmatriculare anti-PSD.

Informația a fost publicată prima dată de Realitatea de Teleorman, fiind mai apoi preluată de g4media.ro.

„Frustratul ăla cu mașina din Suedia cu nr. ….PSD, întâi să-i dea mă-sii ..ue că i-am crescut salariul sau pensia și mai ales să aibă grijă că chinezii nu fac mici nu numai din câini”, a scris pe Facebook viceprimarul Gică Anghel. Un printscreen cu acest mesaj s-a viralizat pe internet fiind preluat de mai multe publicații din România.

Sursa foto: Realitatea de Teleorman/g4media.ro

Jurnalista Carmen Dumitrescu a fost prima care l-a contactat pe Gigă Anghel pentru un punct de vedere pe marginea acestui subiect. Acesta a declarat că „nu înțelege care e problema și că are libertatea să scrie ce vrea, atâta vreme cât și ceilalți fac la fel”.

„Când i-am atras atenția că e viceprimar și că un astfel de limbaj nu e chiar dezirabil din poziția lui, Gică Anghel a întors-o și a precizat că putea posta oricine de pe contul lui, telefonul fiind la dispoziția familiei și a cunoscuților. De altfel, a întrebat dacă nu se poate întâmpla oricui să-și lase telefonul prin diverse locuri, astfel încât să se trezească cu diverse postări pe Facebook”, povestește Carmen Dumitrescu.

Anghel a șters apoi postare, însă a fost prea târziu. Viceprimarul a fost contactat din nou, de data aceasta de un reporter de la Adevărul.

„Cine e Răzvan Ştefănescu? (…) Cred că da, la câte postări am mai răspuns şi eu cu aceeaşi monedă, poate am greşit, poate n-am greşit. Eu unul m-am săturat de atâtea injurii şi de atâtea ameninţări începând cu «ciuma roşie», «să moară», «să-i împuşcăm», «să-i închidem»”, a spus viceprimarul.

Pentru Adevărul nu a mai vorbit despre libertatea de exprimare, ci despre faptul că „totul are o limită”. Cât despre limbajul îndoielnic pe care l-a folosit… „probabil, într-un moment de oboseală, de nervozitate, oi fi răspuns, dar nu realizez la care din ele şi la ce“. În plus, crede Anghel, s-ar duce o „campanie de denigrare“ la adresa PSD și a județului Teleorman. „Cei care jignesc – (n. r. întrebat cine sunt cei care jignesc) cel cu plăcuţele, cei cu ciuma roşie, de pe Facebook, cu înjurături, cu ameninţări, şi aşa mai departe“ sunt cei care ar participa activ la această campanie. În plus, „nimeni nu e perfect”, ține să precizeze viceprimarul.

„Îmi pare rău dacă am jignit pe cineva chiar dacă am răspuns cu aceeaşi măsură. Ştiţi cum e: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ştiu că nu e normal având în vedere poziţia în care vremelnic mă aflu acum, dar vă spun sincer că chiar întrec orice măsură şi chiar incită la...“, le-a mai declarat Anghel celor de la Adevărul.

Cât despre motivul pentru care a șters în cele din urmă postarea: „Chiar nu realizez ce am făcut că sunt pe teren, aparatul ăsta al meu creează probleme şi aşa mai departe. (…) Ce să vă spun: a fost pe al meu înseamnă că eu şi… asta e, îmi asum greşeala sau, mă rog, greşeala, recunosc că am intrat în jocul unor asemeni indivizi şi cu asta basta. Totul se plăteşte pe lumea asta. (…) Eu, din ce îmi aduc aminte, n-am formulat expresia întreagă“.

