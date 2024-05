Kelemen Hunor îi răspunde lui Rareș Bogdan: „E greu să ajungi la acea înțelegere strategică cu care e dotat”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre situația din Coaliția de guvernare în emisiunea Studio Politic de la Digi24. Acesta nu crede că PNL va ieși de la guvernare dacă alianța PSD-PNL va obține un rezultat prost la europarlamentare. De asemenea, Kelemen i-a răspuns lui Rareș Bogdan, care declarase că nu îl bagă „în seamă”, după ce liderul UDMR a spus că desemnarea candidatului comun în București a fost „o bâlbâială politică de neiertat”.

„Nu îl bag în seamă pe domnul Hunor, nu mă interesează ce spune domnul Hunor, poate îl bagă alții în seamă. Îl respect, pentru că trăim unii cu alții extrem de bine, dar în rest, politic, nu sunt interesat de spusele domnului Hunor”, declara, marți, Rareș Bogdan.

„Domnul Rareș nu a înțeles. Avea impresia că avem candidat în București. Trebuie să îl anunț pe domnul Rareș că nu avem candidat în București. Am înțeles că nu a fost o bâlbâială ceea ce s-a întâmplat în București, ci a fost o strategie. Eu n-am înțeles această strategie. Dar când e vorba de domnul Rareș e greu să ajungi la acea înțelegere strategică cu care e dotat domnul Rareș. Nu comentez mai mult. Nu consider că e un atac. Domnul Rareș, nu se spune domnul Hunor, se spune domnul Kelemen. Domnul Rareș Bogdan era cam iritat, dar eu nu am ce să fac, nu eu iau deciziile în PNL”, a fost replica liderului UDMR.

Kelemen Hunor și-a continuat atacul la adresa liderului PNL: „În politică, credibilitatea e foarte importantă. Când spui că în 30 de zile desființezi pensiile speciale e o chestie de credibilitate. Ai desființat? Nu. Atunci, la revedere!”

Despre coaliția PSD-PNL, Kelemen spune că sunt „condamnați” să rămână împreună și nu crede în varianta ieșirii PNL de la guvernare.

„În PNL așa se aude. Dar e o variantă urbană. Dar eu nu cred. Pentru că nu are unde să meargă PNL. Dacă dvs. aveți impresia că cu 6 luni înainte de alegerile parlamentare PNL pleacă de la guvernare... Și ce să facă? Să spui că ești unde? Nu e logic. Nu vor pleca. Ei au mers în această coaliție pentru că au spus că e nevoie de stabilitate. Nu o să plece. Ei sunt condamnați să meargă alături de PSD. E alegere lor, nu e alegerea cetățenilor, a americanilor, a chinezilor, e alegerea celor de la PNL. E alianța politică de stânga. Pe partea cealaltă e polul de dreapta, pe partea cealaltă e polul de stânga format din PSD și PNL, partid de dreapta care a renunțat la această valoare fiindcă nu ei sunt cei care determină deciziile politice în această coaliție, ci PSD. Unde să plece PNL? Să facă ce? Și ce să spună?”, a declarat liderul UDMR.

Editor : R.K.