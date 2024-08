Acuzați de trafic de persoane, spălare de bani și abuzarea sexuală a minorelor, frații Tate au fost lăsați liberi de un judecător de la Tribunalul București. Andrew Tate rămâne arestat la domiciliu, în vila sa luxoasă, iar Tristan poate să umble liber prin toată România, deoarece se află sub control judiciar. Procurorii au cerut ca aceștia să rămână închiși, pentru că ar reprezenta pericol public, însă judecătorul nu a avut aceeași părere. Asta, deși DIICOT a pus pe masa judecătorului sute de pagini de interceptări, printre alte probe. Digi24 a obținut în exclusivitate aceste conversații și vă prezentăm câteva dintre ele. Atenție! Sunt informații cu puternic impact emoțional. Victimele traficului de persoane pot apela numărul de telefon: 0800 500 333.

Într-o conversație, Andrew și Tristan au fost interceptați când discutau despre sumele de bani pe care le-au obținut fetele obligate să facă videochat. Tristan le numește „miei” și îi detaliază fratelui său situației fiecărei victime: cine a muncit suficient, cine a câștigat mulți bani sau care a fost bolnavă.

Tristan Tate: Apropo, mâine strângem „mieii”

Andrew Tate: Le verifici conturile?Cât a fost?

Tristan Tate: E ok

Tristan Tate: Oh

Tristan Tate: Nu știu, nu au lucrat încă toate zilele

Tristan Tate: Este plată dublă

Tristan Tate: Abi a produs bine

Tristan Tate: Foarte

Tristan Tate: Adriana a fost bolnavă

Tate: Poate o „violez” iar

În altă interceptare, Andrew Tate este deranjat de reacția unei fete, cu care Tristan pare că a avut un conflict. Andrew vorbește despre o pedeapsă cu violul, însă cuvântul este între ghilimele și poate să aibă o altă conotație. Același Andrew spune însă că a fost aproape să fie prins de polițiști din cauza acelei fete.

Andrew Tate: Cui îi pasă?

Andrew Tate: Spune-i să depășească momentul

Andrew Tate: Înainte să o „violez” iar

Andrew Tate: Poate să se ducă dracului din ziua aia

Tristan Tate: Nu îmi pasă

Andrew Tate: Aproape am intrat la închisoare pentru mizeria aia

Tristan Tate: Nu omorâți mesagerul

Andrew Tate: Fraiera

Tristan Tate: Las-o

Tristan Tate recunoaște că este proxenet

Anchetatorii au surprins o altă discuție șocantă între frații Tate. În primul rând, Tristan vorbește degajat despre lovirea unei femei. Amenință cu bătaia o fată care nu a respectat ordinele fraților Tate. La finalul conversației, frații își împart atribuțiile: Andrew are grijă de site-urile de videochat, iar Tristan se ocupă de proxenetism.

Tristan Tate: Abi și-a pierdut mințile ieri

Tristan Tate: S-ar putea să îi dau un șut în fund

Andrew Tate: Era foarte beată

Tristan Tate: Sau să o pocnesc

Tristan Tate: Tu menții website-ul să producă, eu mențin activitatea de proxenetism

Fetele, obligate să stea cel puțin 6 ore/zi la videochat

Săptămânal, frații Tate câștigau zeci de mii de euro din videochat. O mică parte din această sumă era împărțită și victimelor, dar nu era o regulă. Dacă una dintre fete îi deranja pe frați, atunci ea nu mai era plătită o perioadă. Ele trebuiau să facă videochat cel puțin 45 de ore în fiecare săptămână.

Andrew Tate: Au mai intrat bani azi?

Andrew Tate: Ce sold ai?

Andrew Tate: Nu o plăti pe Viv, trimite-i toți la mine. Dă-o dracu de t****

Tristan Tate: Nu a mai intrat niciun ban în contul meu

Tristan Tate: Am plătit safari-ul în deșert și am plătit-o pe Georgiana

Tristan Tate: Soldul este...

Tristan Tate: Nu. Stai

Tristan Tate: Lasă-mă să o plătesc și pe Adriana

Tristan Tate: 17 mii

Tristan Tate: Și ceva mărunțiș

Tristan Tate: În astea 2 săptămâni am făcut 14.000 de lire. Totul e acoperit de profit

Tristan Tate: Când scad încasările lui Abi, dar am fata asta nouă? 2 mii de lire pe zi nu sunt mărunțiș

Tristan Tate: Înseamnă încă 1 milion de dolari pe an

Tristan Tate: Cam cât faci în mare parte cu cobratate, asta e important



Tristan Tate: A cerut să vadă ce a intrat în contul bancar. Totul intră o dată, prin paxum. Au intrat 15.000 de la toate trei fetele

Tristan Tate: Spune-mi ce să răspund

Andrew Tate: Exact asta

Andrew Tate: Nu știe numerele celorlalte fete

Andrew Tate: Dă-i toți banii

Tristan Tate: Să îi trimit o mie?

Andrew Tate: Este imposbil de combătut

Andrew Tate: Pierdem mai mult dacă refuză să muncească

Tristan Tate: Mișcarea cu webcam-urile a fost să îi spun lui Abi că, în limite rezonabile, poate păstra banii din Onlyfans pe care îi produce, dacă face 45 de ore pe săptămână.

„Las-o gravidă și trimite-o acasă”

Într-un mesaj vocal trimis de Andrew Tate fratelui său, acesta îi recomandă să o lase gravidă pe una dintre victime, în așa fel încât să scape de ea. Într-un alt mesaj Andrew Tate pregătește un vlog în care să batjocorească femei.

„E bine cum ești cu Abi, frate, dar sfatul meu este să o lași gravidă. Nu știu de ce joci jocul ăsta... las-o gravidă și trimite-o acasă. Singurul motiv pentru care am lăsat-o pe Viv să scape cu atâtea chestii e că e perioada ei fertilă. Oricum venea aici, era aranjat. Trebuia să o las gravidă. Cam cât o să o lași pe Abi să muncească? Mai ales acum, că ai lăsat-o pe alta gravidă? Va afla... fă ce trebuie. Am depășit trecutul, webcam... îmi plăcea webcam. Ăsta e sfatul meu, tu faci ce vrei. Eu o las gravidă și scap de ea toată vara, vreau să am o vară fără stres, așa că..."

Andrew Tate: Avem nevoie de o petrecere la piscină pentru Tate Confidential. Nimeni important, doar femei, pentru că o să râdem de ele în episod. Nu aduce femei ok, că vor pica nașpa

Construirea imperiului Tate

Pe lângă câștigarea banilor din materiale pornografice, frații Tate și-au dorit putere, vizibilitate și influență. Au vrut să o obțină prin nenumăratele postări pe rețelele de socializare. Au angajat o femeie care să le administreze conturile și care trebuia să strângă cât mai mulți fani și oameni cu aceleași opinii ca Tate. Pe contul de X (fostul Twitter) al lui Andrew Tate erau postate mesaje inclusiv în timpul perchezițiilor.

Tristan Tate: Spune-i că începe săptămâna viitoare

Tristan Tate: Ea le administrează conturile de Twitter. Și Onlyfans

Tristan Tate: Twitter să CÂȘTIGĂM fani, să construim etc.

Andrew Tate: De acord

Tristan Tate: Onlyfans să câștigăm bani

Andrew Tate: Dă-i mesaj