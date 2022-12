Petre Daea jignește un jurnalist: La mărimea pe care o aveți nu e bine să luați 1 kg de jumări. Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a jignit un jurnalist după ce a fost întrebat ce părere are despre prețurile de la târgul de produse tradiționale organizat în curtea instituției.

Jurnalist: Un kilogram de jumări costă 120 de lei kg. Cum vi se pare?

Petre Daea: Mai puține jumări la volumul dumneavoastră. E un preț al interesului pentru domeniu și al respectului față de munca lor. Nu e bine niciun kilogram să luăm, iar la marimea pe care o aveți nu e bine să luați 1 kg. Ajung 100 de grame.

Jurnalist: Auziți, domnule ministru, aveți o problemă cu persoanele grase?

Petre Daea: Nu am o problemă cu persoanele inteligente ca dvs. Veniți lângă mine, să vă răspund și eu cu oferta asta.

Jurnalist: Nu, credeam că aveți o problemă cu persoanele grase.

Petre Daea: Nu am niciun fel de problemă.

Jurnalist: Sigur nu aveți, nu?

Petre Daea: Am dragoste pentru oameni, indiferent cum arată...

Jurnalist: Pai m-ați facut gras și acum...

Petre Daea: Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți.

Ministrul Agriculturii a declarat la Digi24 că, ulterior, și-a cerut scuze față de jurnalist pentru ceea ce i-a spus, însă el crede că nu l-a jignit. „Am învățat un lucru ... să nu jignesc pe nimeni și n-am jignit pe nimeni. Nu doresc să jignesc pe cineva. N-am facut-o, n-o fac și n-o s-o fac cat timp voi trăi... Vă fac public cp am facut-o (și-a cerut scuze - n.n.). la telefon. Am considerat că apropierea dintre mine și el e umană și i-am dat și un sfat prietenesc, spunând că nu e bine, pentru că jumările au și ele rostul lor într-un meniu”, a declarat Petre Daea.

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării spune că instituția pe care a conduce a sancționat recent declarații cu caracter umilitor, dar că în acest caz încă nu se poate pronunța până nu îl analizează.

Csaba Asztalos, președintele CNCD: „Nu pot să mă antepronunț. Am avut decizii recente în care am sancționat declarații care au creat o atmosferă umilitoare la adresa oamenilor după aspectul fizic. Cazul Buhnici, dar am avut și alte cazuri. Indiferent de aspectul fizic al unui om, acesta are dreptul la respet și demnitate umană”.

