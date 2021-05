Iohannis vrea un milion de vaccinați pe lună: Dacă vrem mai multă relaxare, trebuie să ne vaccinăm. Așa de simplu este

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că măsurile graduale de relaxare vor fi luate în funcție de evoluția pandemiei și de ritmul campaniei de vaccinare. El spune că s-a stabilit un calendar care prevede un ritm de un milion de persoane vaccinate pe lună.

Klaus Iohannis a reluat, în cadrul unei declarații la Palatul Cotroceni, că vaccinarea rămâne singura soluție la pandemia de coronavirus și a prezentat un calendar privind ritmul vaccinării propus de autorități.

"Campania de vaccinare a prins viteză. Avem în fiecare zi peste 100.000 de persoane care se vaccinează și am parcurs deja un drum lung. Însă este nevoie de mai mult. Este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieșim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm! Nu este altă cale de a finaliza această pandemie cu succes. Pentru asta, în ședința de astăzi am stabilit niște ținte de vaccinare. Aș spicui dintr-un tabel. Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie 6 milioane, la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate", a declarat șeful statului.

El a precizat că la sfârșitul verii se va face o nouă evaluare a ritmului de vaccinare și a situației epidemiologice, pentru a se stabili măsurile care se vor lua pentru toamnă.

"Am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare și am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Așadar, ne pregătim de relaxare. Însă trebuie să fie o relaxare precaută. Noi vrem să scăpăm de pandemie, nu vrem să ne relaxăm în iunie ca să revenim cu restricții în august. Vrem să avem un calendar care ne permite să reluăm multe activități, dar care nu ne expun pericolului revenirii pandemiei în forță. Așadar, vom avea o relaxare pas cu pas. Am elaborat calendarul, care cuprinde acești pași până pe 1 septembrie, urmând ca la sfârșitul verii să avem o reevaluare, pentru a stabili măsurile pentru toamnă. Aceste relaxări sunt condiționate de doi factori extremi de importanți - pe de-o parte, de evoluția pandemiei și, evident, de măsurat prin rata de incidență, pe cealaltă parte, gradul de vaccinare. Dacă vrem mai multă relaxare, trebuie să respectăm măsurile care rămân în vigoare și trebuie să ne vaccinăm. Așa de simplu este", a afirmat Klaus Iohannis.

