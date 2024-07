Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate, Iulian Fota, a vorbit, miercuri, la Interviurile Digi24.ro despre creșterea extremismului la nivel european și global. Acesta crede că succesiunea de crize prin care a trecut planeta în ultimul deceniu ar putea explica apetența oamenilor pentru formațiunile politice care au un discurs populist și extremist.

Iulian Fota: Oamenii se tem. Socialul european și la fel de mult și oamenii din Statele Unite au trecut prin mai multe crize, cu frământări mari, de mare amploare. Să nu uităm că aproximativ în 10 ani de zile am avut o criză economică serioasă, care i-a afectat pe mulți, i-a lăsat pe mulți fără case, oamenii și-au pierdut economiile. După aceea a venit COVID-ul iarăși, o perioadă foarte complicată, o perioadă cu un fenomen istoric pe care ultima dată oamenii îl confruntaseră undeva pe la sfârșitul Primului Război Mondial, deci acum vreo 100 de ani. Pandemia a destabilizat mult societatea occidentală, amplificând într-un fel sentimentul de teamă pe care oamenii deja îl aveau. Pe fondul crizei economice a venit și războiul din Ucraina și război înseamnă distrugere, înseamnă moarte. Și chiar dacă pentru mulți în Europa războiește departe, sentimentul de nesiguranță s-a amplificat.

Plus că pe fondul ăsta de creștere a îngrijorării, a frământărilor pe care oamenii în mod normal, în mod corect le au, eu cred că și elitele politice în multe state occidentale au greșit. În primul rând s-au distanțat prea mult de oameni, de popor. Elitele, și asta nu e o formulă lipsită de sens sau goală de conținut, s-au îmbogățit peste măsură. Ăsta e un fenomen care e bine documentat, bine analizat. Știm foarte bine că, în ciuda faptului că țările noastre, toate, și aici includ și România, s-au dezvoltat economic și bogăția în statele astea a crescut de la an la an, din păcate, ea n-a fost bine distribuită. Avem o concentrare mare de bogăție la vârf și asta a fost un element în plus care să mărească angoasa oamenilor.



Pe acest fond, nemulțumiți de ofertele pe care politicienii de centru sau partidele clasice, le-au oferit, oamenii s-au orientat spre alte soluții. Și aici este problema mare, că acolo nu e soluția, acolo e doar iluzia soluției.



Întrebat despre avântul extremismului, fostul consilier prezidențial a declarat: Tot acest sentiment de teamă, de nemulțumire, de frustrare, de frică, pe care îl vedem amplificându-se la nivelul societății lor a fost amplificat. Oamenii se pot coagula ușor în jurul unor astfel de abordări, datorită faptului că prin internet și prin invențiile astea care păreau remarcabile la vremea lor, avem și modalități de distribuire a cuvintelor, atât de facile de distribuire a cuvintelor. Ca atare, cei care altă dată nu prea aveau voce sau vocea lor era izolată sau era coagulată prin intermediul unor lideri de opinii, jurnaliști, scriitori, au acum posibilitatea ca chiar ei să intre în arenă și să-și spună punctul de vedere, să coaguleze în jurul unor idei, să formeze mișcări, să intervină în dezbaterile publice.







Editor : Alexandru Rotaru