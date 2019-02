Alina Bica a făcut plângere contra Codruţei Kovesi, pentru represiune nedreaptă şi cere despăgubiri uriaşe

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica spune că a depus o plângere penală împotriva fostei şefe a DNA Laura Codruţa Kovesi şi împotriva unui alt procuror, pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Ea a susţinut că a fost arestată nelegal 80 de zile într-un dosar în care ulterior a fost achitată. Bica cere despăgubiri de două milioane de euro şi instituirea de măsuri asiguratorii pe bunurile mobile, imobile şi financiare ale celor doi.

"Această plângere penală nu are legătură cu procesul de selecţie în care doamna Kovesi se află în raport cu Parlamentul European. Prima dată această pângere a fost formulată în luna iunie 2018. Prin urmare, la vremea respectivă doamna Kovesi nu anuntase niciun fel de intenţie cu privire la o eventuală candidatură, nu se purtau discuţii legate de calităţi pe care domnia sa le-ar fi avut în anumite dosare", a declarat, miercuri seară, Alina Bica, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Ea a spus că a formulat plângerea la vremea respectivă pentru că a fost arestată nelegal.

Fosta şefă a DIICOT a precizat că va cere 2 milioane de euro despăgubiri.

"Eu am formulat o completare la plângerea penală pe care am depus-o în iunie 2018. Mă constitui parte civilă împotriva dumneaei şi împotriva domnului procuror Popovici. Vreau să subliniez că acest procuror Popovici a fost cel care m-a investigat şi care m-a trimis în judecată în toate cele trei dosare. Este cel care a făcut presiuni împotriva martorilor din dosare şi care a servit-o pe doamna Kovesi aşa cum a dorit domnia sa. Am cerut despăgubiri în valoare de 2 milioane de euro şi am cerut instituirea de măsuri asiguratorii pe bunurile mobile, imobile şi financiare ale celor doi", a subliniat Bica.

Ea a declarat că nu se va mai întoarce niciodată în România.

