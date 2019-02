Grapini, după momentul tensionat cu Kovesi la audieri: „E clar că francezul este mai bine pregătit”

Procurorul Jean Francois Bohnert, candidatul Franței la șefia Parchetului European, ar fi cel mai bine pregătit pentru a deține această funcție, sugerează, la Digi FM, europarlamentarul român Maria Grapini, membră în grupul socialiștilor.

Maria Grapini mai susține că acea comisie de specialiști care a preferat-o pe Laura Codruța Kovesi a lucrat netransparent. Comisia, amintim, a fost formată din foști judecători ai unor Instanțe Supreme din Europa sau procurori generali.

„9 persoane au fost în acea comisie. A fost total netransparent. Dvs. ca presă știți care au fost criteriile? Cum au fost selectate persoanele? Eu nu am toate dosarele de la toți candidații care au fost. Le am de la cei trei. Le voi face publice și CV-urile și răspunsurile în scris pe care le-au dat. Este clar că francezul și față de german este mult mai bine și pregătit și ca și carieră. A fost la EuroJust, are toate gradele profesionale, a fost în toate funcțiile de la procurorul general până la...pe toată scara ierarhică. Deci este clar că francezul este mult mai bine pregătit”, a spus Maria Grapini.

Europarlamentarul a fost întrebată și despre declarația candidatului Franței cu privire la o posibilă colaborare cu serviciile secrete.

Bonhert fusese rugat de europarlamentarul PSD Emilian Pavel să spună dacă doreşte să aibă protocoale cu serviciile de informaţii din state membre de la care să primească informaţii pentru a-l ajuta în anchete. Bohnert a susținut că pentru el „serviciile secrete nu sunt un interlocutor privilegiat”. Apoi a declarat că „eu sunt procuror francez, sunt obişnuit să lucrez cu servicii care aduc probe materiale judiciare şi, în calitate de şef al Parchetului European, ar trebui să fac acelaşi lucru".

Iată reacția europarlamentarului român, Maria Grapini:

Maria Grapini: Prima lui expresie a fost...a răspuns „Why?!", de ce?, după care a explicat cum a lucrat el fără a avea protocoale și ce rol au serviciile. Vă rog să revedeți înregistrarea pentru că, nu, nicidecum nu a lăsat niciun...niciun dubiu nu este că n-a confirmat că trebuie să existe protocoale și, până la urmă, fiecare stat, sper să rămână independent și suveran, atât timp cât protocoalele în România au fost declarate neconstituționale și cum într-un stat de drept, ultima instituție care spune că e bine sau nu este Curtea Constituțională, noi trebuie să respectăm ce spune CCR

DIGI FM: Aș dori să vă citez din ce a spus dl Bonhert...„Eu sunt procuror francez, sunt obişnuit să lucrez cu servicii care aduc probe materiale judiciare şi, în calitate de şef al Parchetului European, ar trebui să fac acelaşi lucru".

Maria Grapini: Da, dar a spus că pe protocoale, evident că sunt situații în care serviciile de securitate, că de aceea se cheamă de securitate, în situații care afectează securitatea statului, dar nu că o ascultă pe doamna Secară, pe doamna Rarinca, sau pe dvs, sau pe mine - protocol semnat, nu. Clar, avem nevoie de servicii de securitate în fiecare stat, dar nu în forma în care CCR a declarat, de fapt, neconstituționalitatea, în forma în care au fost aceste protocoale. Și a mai spus ceva candidatul francez că trebuie să avem probe bine justificate, nu suspiciuni. Or, la noi oamenii au fost arestați pe suspiciuni, ca dovadă că sunt foarte mulți, și raportul DNA a arătat în jur de 30 și ceva la sută care au fost achitați...

Digi FM: După dezincriminarea unor fapte...

Maria Grapini: Păi da... nu, nu, nu, nu are legătură. Asta a fost marea minciună a doamnei Kovesi. Nu are legătură. Păi vedeți, doamna Secară a fost pentru abuz în serviciu, cazul de la Oradea, că nu luăm numai oamenii politici, noi luăm masa mare de oameni care au suportat consecința arestărilor fără probe, doar pe suspiciuni.

DIGI FM: Sunteți de acord ca serviciile secrete să furnizeze probe procurorilor în dosare?

Maria Grapini: Vorbim doar atunci când este vorba de securitatea statului. De, eu știu, terorism, lucrurile care le au în fișa postului aceste servicii.

DIGI FM: Infracțiunile de mare corupție nu ar intra în securitatea statului?

Maria Grapini: Infracțiunile de mare corupție ... avem instituții care le ... poate verifica, controla, elimina, numai să se vrea. Că la un moment dat începi să crezi că nu se vrea.

