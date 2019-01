Augustin Lazăr: L-am cunoscut pe Klaus Iohannis după procedura de numire a mea în funcție

Augustin Lazăr a respins acuzațiile că ar fi semnat o ordonanţă de clasare a unui dosar care l-ar fi vizat pe preşedintele Klaus Iohannis. Într-un acordat Digi24 și difuzat luni seară, procurorul general a catalogat „ridicolă” această afirmație și a adăugat că l-a cunoscut pe şeful statului după procedura de numire a sa în funcție. Urmăriți interviul integral aici.

Cosmin Prelipceanu: Sunt două informații care îi fac pe contestatarii dvs. să vă acuze de multe rele, prima că președintele Iohannis vă susține în funcție, a doua este că au fost clasate două dintre dosarele deschise pe numele președintelui în perioada în care ați condus Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba, acuzația este că pe mâna dvs. cele două dosare au fost clasate.

Augustin Lazăr: „Lucrurile sunt foarte clare. Există un interes major, ce bine dă asta că eu am fost procuror general la Alba Iulia, să exploateze această informație și să vină cu o explicație ridicolă, că președintele nu dă curs cererii (de revocare, n.red.) că eu sunt de la Alba Iulia și mai probabil că am instrumentat anumite cauze acolo. Raționamentul vi se pare de de persoane inteligente? Eu zic că nu.

A cerut presa lista denunțurilor pe care diverse persoane le-au făcut, dar cel mai degrabă este un mic grup de denunțători care periodic depune denunțuri la o mulțime de instituții judiciare. Și am văzut că pe rolul Parchetului Alba Iulia au fost și 16 astfel de denunțuri, fie că erau în trecere, fie că s-au dat soluții, pentru că au venit și astfel de denunțuri, am constatat că nu sunt de competența Parchetului Curții de Apel Alba Iulia. Spre exemplu, nu era un avocat sau un notar care să fie denunțat și atunci nu era de competența noastră, l-am trimis la parchetul respectiv. Am văzut că erau 16 cauze mai ales după ce s-a dus și Inspecția Judiciară (IJ) și le-a verificat. Să vedeți manipulare. În loc să citească toate concluziiile rezultatului verificării IJ, cei interesați au citit doar un pasaj mic din care rezultă că procurorul general și-a îndeplinit atribuția de serviciu că a semnat o adresă de comunicare a unei soluții date de procuror a altcuiva, nici președintelui sau altcuiva din familie.

Noi avem un formular, scrie acolo că în termen de 20 de zile, dacă aveți vreo nemulțumire, cum să acționați pe cale dacă nu va convine, persoana respectivă nemulțumită trimite mai întâi procurorului general, apoi, se poate adresa instanței de judecată. Printre cele 16 dosare Inspecția Judiciară nu a găsit nici măcar un dosar măcar în care procurorul general să fi dat soluție pe fondul dosarului sau măcar să fi rezolvat plângerea contra soluției acelei cauze. A găsit faptul că am semnat o adresă de comunicare către de persoană respectivă. Persoanele care au făcut acest comentariu au dorit să pluseze, că persoană respectivă nu ar fi primit acea comunicare pe care am semnat-o și am trimis-o. Am verificat și am constatat că a primit comunicarea și nu a făcut nicio plângere. Eu nu pot să îmi dau seama de mai multe. Adică cel care a depus denunțul n-a înțeles să facă nicio plângere mai departe, putea să facă plângere, dar așa a apreciat el. De la acea adresă care este în obligația de serviciu a procurorului general să semneze, s-a ajuns la ideea că procurul general ar fi rezolvat acel dosar. Neadevărat!

Nu numai atât. Procurorul general le-a rezolvat și pe celelalte 16, au venit alții și au plusat că procurorul general a rezolvat toate cele 47 de denunțuri din toată țara, ceea ce este un neadevăr și mai mare.

Verificându-se de către Inspecția Judiciară condițiile în care cele 16 denunțuri au fost instrumentate, s-a constatat că ele au fost instrumentate în condițiile legii. Să se facă controlul judiciar și, mai presus, procurorul nu dă soluții definitive, asta iar au uitat să spună cei de la show-uri, fiindcă procurorul dă o soluție, ea e verificată pe control judiciar până la judecătorul de cameră preliminară.

Atac la adresa lui Tudorel Toader: Dacă așa se poartă adevărul în viață publică, această conduită trebuie schimbată

Ce mai contează că eu l-am cunoscut pe președintele Iohannis sau domnia sa m-a cunoscut pe mine în ziua în care, după ce s-a consumat toată procedura de numire, m-a chemat la Cotroceni să vadă cine este Lazăr Augustin. Și mi-a spus: astăzi voi semna decretul de numire fiindcă am văzut dosarul, că aveți în față o carieră, se pare că știți despre ce este vorba în Ministerul Public și a semnat decretul. La ora 12:00 am văzut că decretul a fost semnat. Ce mai contează lucrul acesta?

Cineva a lăsat să se înțeleagă că se cunoaște cu cutare și i-a pus acolo nu știu ce ordonanță. Apropo! Și eu aș vrea să știu cum a ajung acea ordonanță a altui coleg la Ministerul Justiției? Că mie mi s-a reproșat că eu am emis acea ordonanță. Am bănuit la vremea potrivită că doar printr-o eroare de grefă ar fi putut ajunge, pe mine nu m-a ajutat cu nimic, ba i-a ajutat pe alții... Cum e posibil să spună ministrul Justiției al țării mele la ora 18.00: procurorul general trebuie revocat pentru că a emis o ordonanță prin care i-a clasat președintelui o afacere judiciară și apoi să stea senin și să zică: este mai grav. Dacă așa se poartă adevărul în viață publică, această conduită trebuie schimbată. Eu mă aștept de la tânăra generație de magistrați să își facă datoria așa cum trebuie, să arate că justiția e justiție în continuare în țara noastră și să rămână în viață publică oamenii care pot promova adevărul.”

Cosmin Prelipceanu: Tărășenia de care ați vorbit este cea cu procurorul Cristian Aurel Lazăr, care a recunoscut că el a clasat dosarele, care este explicația dvs. pentru apariția ordonanței respective în dosarul dvs.?

Augustin Lazăr: „Din câte am înțeles eu, acel dosar a fost soluționat de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică de la Parchetul General când eu eram la Alba Iulia. Și aici s-a dat soluție cu referire la persoanele care ar fi fost de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte, după care acea rezoluție a fost trimisă la Alba Iulia pentru a se face verificări pentru funcționarii primăriei, ea a fost repartizată la un procuror care se ocupă de funcționarii primăriilor. La început de an se face o împărțire a sarcinilor de serviciu: procurorul cutare va primi dosare care se referă la notari, la avocați, la funcționarii primăriilor, pentru că sunt specializați; alți procurori se ocupă de conflicte de interese, iar pe parcursul anului, când îi vine șefului Parchetului o lucrare, cum a fost aceasta care a venit de la Parchetul General, ea se repartizează procurorului care are ca atribuții verificarea modului în care funcționarii de la Primărie și-au îndeplinit misiunea. Asta este toată activitatea, cu precizarea că prin aceasta se asigură o anumită imparțialitate, pentru a-i feri pe procurori că s-ar fi repartizat lucrarea în mod subiectiv.”

