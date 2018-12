Exclusiv. Ce spune jurnalistul turc Kamil Demirkaya, pe care Erdogan îl acuză de terorism

Kamil Demirkaya, jurnalist turc cunoscut drept militant împotriva regimului lui Erdogan, a fost condus astăzi în faţa procurilor, după ce autorităţile de la Ankara au cerut extrădarea lui. Bărbatul aşteaptă acum ca magistraţii Curţii de Apel Bucureşti să ia în discuţie solicitarea.

„În Turcia sunt acuzat de terorism, dar eu ca formaţie sunt profesor, cadru didactic, 11 ani în Turcia şi în afara Turciei am prestat această meserie, 8 ani de zile am profesat ca ziarist. Eu în viaţa mea nu-mi aduc aminte să fi omorât o muscă sau o furnică. Din păcate sunt acuzat de terorism. Azi în urma solicitării autorităţilor din Turcia, autorităţile de aici au venit la domiciliul meu şi am urmat procedura legală”, a spus Kamil Demirkaya la Digi24.

Jurnalistul locuiește în România de doi ani și deține un permis de ședere temporară. În luna noiembrie 2018 și-a depus actele pentru prelungirea permisului de ședere, documentele aflându-se în curs de procesare.

La ordinul lui Erdogan, procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare, ziaristul fiind acuzat că este membru al mişcării Gulen. Guvernul turc a trimis autorităţilor române mandatul de extrădare pentru Demirkaya, iar miercuri dimineaţă ziaristul a fost ridicat de acasă şi dus la sediul Poliţiei Române, apoi la Parchetul General.

Etichete:

,

,

,