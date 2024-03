Clotilde Armand este inculpată în dosarul de incompatibilitate. Până acum avea calitate de suspect

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, este inculpată în dosarul său de incompatibilitate. Până acum, ea avea calitate de suspect. Informația a fost făcută publică de Armand, pe pagina sa de Facebook.

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele. Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, „Noaptea ca hoții!”, m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat”, a scris Armand. „Campania electorală începe mâine, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziunile de casă. Poate lumea nu vede ce dezastru economic patronează și ce tunuri financiare se dau în România. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice”, a continuat ea.

Armand mai spune că ancheta în acest caz a fost făcută defectuos.

„Au schimbat trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare împotriva mea. Cel care conduce ancheta este un polițist care a promovat anul trecut în timpul anchetei de la Poliția Sectorului 1 la Poliția Capitalei. Avocații mei au cerut informații de la procuror despre aceste schimbări. Nu am primit niciun răspuns”, spune ea.

Agenția Națională de Integritate o acuză pe Armand că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție finanțat din fonduri europene, în urma căruia ar fi câștigat aproape 19.000 de lei. ANI a sesizat parchetul.

„În exercitarea atribuțiilor de primar, Armand Clotilde Marie Brigitte a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului «Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție» finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003”, arată Agenția Națională de Integritate.

Potrivit ANI, „cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%”.

Dispoziția prin care s-a autonumit manager de proiect a fost semnată pe 18 februarie 2022, de atunci Clotilde Armand exercitând simultan funcția de primar al Sectorului 1 și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, mai arată Agenția de Integritate.

Editor : M.B.