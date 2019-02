Cristi Danileț anunță proteste ale magistraților după modelul polonez. Ce presupune asta

Magistraţii români vor organiza proteste după model polonez, a anunţat joi, la RFI, judecătorul Cristi Danileţ, în contextul noii ordonanţe de urgenţă pe legile justiţiei.





„Nu aveam nevoie de modificări la legile justiţiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG. Dar ceea ce se întâmplă în momentul de faţă nu face decât să confirme îngrijorările magistraţilor - şi anume că legile s-au făcut în grabă, legile s-au făcut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instanţe şi parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internaţionale şi iată că ele trebuie corectate prin Ordonanţă. Însă Guvernul nu se rezumă la a corecta legile imperfecte ale Parlamentului, ci Guvernul adoptă şi alte măsuri, prin care îşi întăreşte controlul asupra sistemului judiciar. Or lucrurile acestea nu le mai putem accepta. Acesta este motivul pentru care în aceste zile veţi vedea judecătorii şi procurorii protestând, nu doar prin comunicate de presă şi prin ieşiri în faţa palatelor de justiţie, ci chiar prin suspendarea activităţii, începând de săptămâna viitoare”, a afirmat judecătorul.



Danileţ a precizat că unii judecători şi procurori vor fi în sala de judecată doar pentru cauzele urgente, mai exact pentru cauzele cu arestaţi, şi vor găsi motive ca pentru celelalte cauze să nu intre în sală.



„Nu este grevă, pentru că noi nu milităm pentru drepturi salariale şi pentru condiţii de muncă, ci este o formă de reacţie la ceea ce Parlamentul şi Guvernul au făcut în mod sistematic de cel puţin doi ani de zile cu justiţia română, modifică legile într-un mod inacceptabil. În aceste situaţii, vom asigura, sigur, cei care vom decide în acest sens, vom asigura intrarea noastră în sală doar pentru cauzele urgente, iar în penal asta înseamnă cauzele cu arestaţi. În rest, vom amâna soluţionarea cauzelor, pur şi simplu vom găsi motive prin care să nu intrăm în sălile de judecată, pentru că situaţia în care s-a ajuns este una inacceptabilă. Acelaşi lucru l-au făcut şi colegii noştri din Polonia în urmă cu câteva luni de zile şi cred că se impun măsuri radicale din partea magistraţilor români”, a spus Danileţ.



Potrivit judecătorului, se pot crea blocaje şi pe linie administrativă şi pe linie procedurală la vârful instituţiilor din justiţie.



„Potrivit modificărilor apărute prin OUG de ieri noapte, vor fi interzise de acum încolo delegările în funcţiile de conducere din cadrul parchetelor, unde numirea o face preşedintele statului. Practic, pentru funcţia de procuror general sau şef al DNA ori şef al DIICOT nu vom putea avea decât persoane pline, numite de preşedintele României şi nu prin delegare. Asta înseamnă că atunci când expiră mandatul de conducere al unui procuror în aceste funcţii, deja trebuie să avem pregătit noul procuror general sau procuror şef, ca să nu mai existe o sincopă, o diferenţă de timp neacoperită de o persoană. Aşadar, este legală procedura declanşată de domnul Toader. Singura problemă care va apărea la nivel practic este următoarea: să presupunem că domnul Toader, declanşând procedura, va avea şi o persoană nominalizată într-un timp util, propune acea persoană către preşedintele statului, pentru numire, dar preşedintele statului nu este de acord şi atunci trebuie propusă o nouă persoană. Păi, între timp, cu siguranţă, va expira mandatul procurorului general actual, Augustin Lazăr. Ce se întâmplă în perioada respectivă? Nu vom mai avea un procuror general, dar nici pregătită o nouă persoană pentru a ocupa această funcţie. Or pentru situaţii de acest gen, când am avea o perioadă de timp când nu există persoană în funcţia asta, ar fi trebuit delegată o altă persoană”, a motivat el.



Guvernul a adoptat marţi o ordonanţă de urgenţă care modifică legile Justiţiei şi care se referă, printre altele, la delegările în funcţii de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public, a anunţat ministrul Tudorel Toader.

