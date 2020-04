O grupare interlopă din Timișoara ar fi plănuit lichidarea unui jurnalist local. DIICOT a anunțat, joi, că i-a pus sub acuzare pe Boncu Lucian Adrian și Rafa Bogdan pentru că au plănuit să-l împuște pe jurnalistul Dragoș Boța. În demersul lor, persoanele care au mers la locuința jurnalistului au apelat și la ajutorul unui polițist. De altfel, în iunie 2018, autoturismul ziaristului a fost incendiat.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au anunțat astăzi că au dispus începerea urmăririi penale față de suspecții Boncu Lucian Adrian și Rafa Bogdan pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Potrivit rechizitoriului întocmit în 13 ianuarie 2020, s-a dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați pentru infracțiuni ce au legătură cu traficul și consumul de droguri.

„S-a reținut faptul că, în intervalul 2017-2019, la nivelul municipiului Timișoara s-a constituit și a acționat un grup infracțional organizat, având ca scop derularea de activități pe linia traficului cu droguri de mare risc, respectiv cocaină. Nucleul acestui grup l-au reprezentat mai mulți exponenți ai lumii interlope din oraș, care de-a lungul timpului au fost implicați și în alte activități infracționale comune (șantaje, reglări de conturi, extorcări). Protecția activităților infracționale era asigurată de suspectul B.L.A., un lider marcant al lumii interlope din municipiul Timișoara”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

În urma unor noi informații, în 28 ianuarie, procurorii au disjuns un dosar pentru cercetarea infracțiunilor de grup infracțional organizat, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

„Din cercetările efectuate au reieșit indicii temeinice că, în cursul anilor 2018 - 2019, suspectul B.L.A. a inițiat anumite demersuri menite să ducă la intimidarea și agresarea unui jurnalist, ca urmare a numeroaselor articole de presă publicate de acesta, în care se relatau diferite evenimente cu caracter infracțional la care participase suspectul B.L.A. și se conturau suspiciuni privind posibile conexiuni ale acestuia cu diferite medii din administrația publică locală. În acest context, la data de 09.09.2019, jurnalistul a publicat un articol, în care relata despre audierea suspectului B.L.A. într-un dosar al DIICOT – Structura Centrală, cu privire la activități de trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a rezultat că, profund iritat de acest ultim articol, la data de 10.09.2019, suspectul B.L.A. a inițiat o întâlnire, la un restaurant de pe raza localității Chișoda, la care au participat doi dintre apropiații săi – suspectul G.N. și suspectul I.D. – precum și alți doi tineri, prieteni ai suspectului G.N., identificați în persoana suspecților M.R.C. și M.E.C.. Cu ocazia respectivei întâlniri, suspectul B.L.A. a încercat să-l determine pe suspectul G.N. ca acesta, împreună cu cei doi prieteni ai săi, să-l împuște pe jurnalist, drept răzbunare pentru articolele compromițătoare scrise de acesta la adresa suspectului B.L.A.”, menționează sursa citată.

„În acest scop, suspectul B.L.A. s-a folosit de autoritatea sa asupra suspectului G.N. și i-a predat acestuia, în vederea folosirii în agresiune, un pistol calibrul 7,65 mm, promițând că, în cazul aducerii la îndeplinire a solicitării sale, îi va recompensa financiar pe agresori și le va face cadou și pistolul astfel furnizat. Pistolul în litigiu îi aparținea suspectului B.L.A. și fusese dat în păstrare de acesta suspectului R.B. pentru a evita astfel o eventuală depistare a acestuia cu ocazia unei percheziții domiciliare. În acest context, la solicitarea suspectului B.L.A., la data de 10.09.2019, suspectul R.B. a adus pistolul din municipiul Caransebeș în municipiul Timișoara și i l-a predat lui G.N., cu ocazia întâlnirii de la restaurant”, mai arată procurorii.

Ei menționează că pistolul este o armă de foc letală fabricată în Turcia și este folosit cu precădere în spațiul balcanic, fiind lipsit de elemente de identificare specifice, care să permită verificarea traseului armei de la producător la deținător.

„Tot cu aceeași ocazie, la solicitarea suspectului B.L.A., suspectul G.N. s-a deplasat împreună cu cei doi tineri în zona unde știau că se află locuința jurnalistului, în vederea efectuării unei recunoașteri în teren. La acel moment, aceștia s-au arătat reticenți, ca urmare a observării în zonă a unui autoturism, despre care au crezut că aparține organelor de poliție, motiv pentru care au abandonat demersul infracțional. De altfel, suspectul G.N. i-a transmis polițistului I.D., prin intermediul unei aplicații mobile, și o poză cu autoturismul respectiv, cerându-i să-l verifice în baza de date a poliției, pentru a fi siguri că nu era o mașină folosită de organele de poliție”, se mai arată în rechizitoriu.

„Pe parcursul cercetărilor, după audierea în calitate de martor, I.D. a devaluat către persoanele cercetate faptul că la D.I.I.C.O.T. se fac investigații referitoare la evenimentul din data de 10.09.2019, lucru care a dus la periclitarea și îngreunarea anchetei și a permis persoanelor cercetate să ia măsuri în vederea contracarării anchetei și influențării celorlalte persoane audiate în cauză, aspecte în raport de care numitul I.D. este în prezent cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de compromiterea intereselor justiției, prev. de art.277 alin.3 C.p.”, mai spun procurorii.

Dragoș Boța: Acesta este pistolul cu care trebuia să fiu executat

Pe pagina sa de Facebook, jurnalistul prezintă fotografia cu pistolul despre care spune că este cel „cu care trebuia să fiu executat pentru că mi-am permis să dezvălui în ultimii ani legăturile dintre crima organizată din Timișoara și administrația acestui oraș”.

„Un glonț sau poate mai multe pentru că am refuzat să înțeleg mesajul mafiot transmis în iunie 2018, când mi s-a dat foc la mașină, la 11 zile după ce am scris despre legătura dintre Lucian Boncu și Ioan Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei. Atunci, Nicolae Robu m-a atacat atunci spunând că nu sunt jurnalist și că este posibil să-mi fi dat singur foc la mașină pentru a mă victimiza. Adevărurile dezvăluite deranjau. Au venit și amenințările directe din parte lui Boncu să-i las prietenii în pace. Plus un proces în care mi se cereau daune pentru că l-am făcut interlop. A pierdut, dar în tot acest timp, pe toate canalele, mi s-a transmis că nu e bine ce fac, să o las mai moale. Acum m-a dat în judecată prietenul lui Nasleu, care dădea dedicații la manele ”pentru armata lui”, pentru ”fratele” Boncu”, spune Dragoș Boța.

„Cu toate acestea, m-am încăpățânat să continui investigațiile despre interlopi și primăria lui Robu. Pentru că asta e crima organizată – infractori și decidenți din administrația locală. În spatele lor, o grămadă de fire nevăzute și grupuri de interese, inclusiv din lumea justiției, care-i sprijineau, îi sprijină și îi vor sprijini în continuare. Tot acest suport i-au dat aripi liderului interlop Boncu care a decis, în septembrie anul trecut, că este cazul să-mi închidă gura. Definitiv. Este o chestiune de noroc că acum sunt în viață, chiar dacă echipa morții trimisă să execute ordinul mi-a găsit mașina în noaptea când trebuia să fiu exemplul care dovedea puterea mafiei în Timișoara”, mai spune acesta.

„Toate acestea se petreceau în zilele în care Nicolae Robu susținea că în Timișoara nu există grupări interlope și că eu fabulez când vorbesc despre legăturile administrației sale cu grupările de crimă organizată. Toate acestea sunt fapte. Care pot fi verificate și dovedite. Mă aștept ca de acum să înceapă un nou val de atacuri la adresa mea și a celor care au ales să-și facă datoria și să nu fie slugile mafiei. Voi continua să-mi fac meseria de jurnalist și să dezvălui acest cancer al crimei organizate și corupției care a transformat frumosul oraș al florilor în Mica Sicilie a României. Pentru că oamenii din cetate trebuie să știe ce se întâmplă. Asta este datoria mea ca ziarist - să le spun adevărul. Și asta nu voi negocia niciodată”, adaugă Dragoș Boța.

