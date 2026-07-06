Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia lui Bolojan de înfiinţare a Comitetului pentru legile Justiţiei. Decizia nu este definitivă

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a admis luni o cerere depusă de un ONG şi a anulat decizia premierului interimar Ilie Bolojan de înfiinţare, la Palatul Victoria, a unui Comitet de analiză a legilor Justiţiei. Decizia CAB, care nu este definitivă, vine în completarea unei alte decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din luna martie, când a fost suspendată activitatea comitetului.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Guvernul României. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active, invocate de pârâtul prim-ministrul României, ca neîntemeiate. Respinge excepţiile inadmisibilităţii, autorităţii de lucru judecat, lipsei de obiect şi lipsei de interes a capătului de cerere având ca obiect suspendare executare, excepţii invocate de pârâta Cancelaria prim-ministrului, ca neîntemeiate. Admite acţiunea. Anulează decizia prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei în domeniul justiţiei. Suspendă executarea deciziei prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Obligă pârâtul prim-ministrul României la plata către reclamantă a sumei de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru). Cu recurs în 15 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanţei, consultată de Agerpres.

În luna martie, Înalta Curte a criticat înfiinţarea grupului de lucru la Palatul Victoria, susţinând că a constatat „un posibil exces de putere în modul de constituire şi funcţionare în cazul acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalităţii şi separaţiei puterilor în stat”.

Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a solicitat judecătorilor suspendarea şi anularea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul Justiţiei.

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul Justiţiei a fost înfiinţat în decembrie 2025, prin decizia premierului Ilie Bolojan, şi era format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi.

Grupul de lucru constituit la Palatul Victoria îşi propunea să analizeze legile Justiţiei, în urma dezvăluirilor jurnaliştilor de la publicaţia Recorder, care susţineau existenţa unor probleme grave la instanţe şi parchete.

Editor : B.P.