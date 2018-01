Curtea Supremă: Radu Mazăre a sfidat justiția

Sunt din ce în ce mai multe cazuri de inculpaţi sau condamnaţi celebri care reuşesc să fugă de justiţie, iar asta induce în societate sentimentul că statul e slab. O spun judecătorii de la Curtea Supremă, în motivarea deciziei prin care au emis, pe numele lui Radu Mazăre, un mandat de arestare, după ce fostul edil a anunţat că nu mai vine la proces, pentru că s-a refugiat în Madagascar. Luni, instanţa discută contestaţia făcută de avocaţii acestuia, iar dacă arestarea rămâne definitivă, fostul primar poate fi dat în urmărire internaţională.

Instanţa a considerat că, prin plecarea în Madagascar, fostul primar a abuzat de încrederea magistraţilor, care i-au ridicat interdicţia de a părăsi ţara.

„Acesta a încălcat cu rea-credinţă obligaţiile prevăzute de lege, neprezentându-se nici la sediul Biroului de Supravegheri Judiciare, conform graficului de supraveghere stabilit de această instituţie, şi nici la termenul de judecată în faţa instanţei de judecată.” (sursa: motivare ICCJ)

Judecătorii nu au fost impresionaţi de apărarea fostului edil, care a anunţat că cere azil politic în insula din sudul Africii, deoarece se consideră persecutat. Curtea Supremă explică, în motivarea deciziei prin care pe numele lui Radu Mazăre a fost emis mandat de arestare, că faptele pentru care este acuzat justifică decizia.

„Radu Mazăre a indus în eroare şi, mai apoi, a sfidat Înalta Curte, reuşind totodată să inducă în opinia publică un sentiment de slăbiciune a statului român şi de zădărnicie a actului de justiţie, care tinde să se amplifice, având în vedere alte cazuri notorii de sustragere a unor inculpaţi de sub puterea unor măsuri preventive ori de la executarea pedepsei.” (sursa: motivare ICCJ)

Chiar dacă nu dă nume, instanţa supremă are exemple de inculpaţi fugiţi chiar în propriile procese. Sebastian Ghiţă are două mandate de arestare pe numele său, după ce a reuşit să plece din ţară, deşi avea interdicţie. Omul de afaceri Puiu Popoviciu a mers în instanţă până la ultimul termen de judecată al procesului, însă înainte ca judecătorii să îl condamnate definitiv la şapte ani de închisoare, a plecat la Londra. Iar Alina Bica, fostul şef anti-mafia care are două condamnări nedefinitive, a anunţat Curtea Supremă că este în Costa Rica, invocând probleme medicale ce nu îi permit să revină în ţară.