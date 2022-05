Fraţii Radu şi Alexandru Mazăre, aduşi din penitenciar sub escortă, la funeraliile mamei lor

Fraţii Radu şi Alexandru Mazăre au fost scoşi din penitenciar, luni, pentru a putea participa la ceremonia de înmormântare a mamei lor, desfăşurată în municipiul Constanţa.

Fratele celor doi, Mihai Mazăre, a declarat că Radu şi Alexandru sunt aduşi sub escortă la Constanţa, cu aceeaşi dubă.

"Cu o singură maşină, o dubă a penitenciarului, cu escortă, fraţii mei vin aici. Nu ştiu dacă vor ajunge la timp ca să prindă slujba de la casa mortuară, dacă nu, ne vom întâlni direct la biserica din Mamaia Sat. Vor sta exact cât sunt funeraliile, adică slujba de la biserică, slujba de la cimitir, o scurtă masă cu familia, praznicul cum se numeşte, iar după fiecare la penitenciar", a spus Mihai Mazăre.

El le-a declarat ziariştilor că, înainte de decesul mamei, Radu vorbea la telefon atât cu aceasta, cât şi cu fraţii lui.

"Înainte de deces, Radu vorbea la telefon cu mama, sigur, ca orice deţinut, avea dreptul să sune din penitenciar, vorbea la telefon şi cu noi, fraţii, dar vorbea şi cu mama. Şi Alexandru a vorbit şi el, cu o zi înainte de a primi sentinţa. Sigur că în ziua în care a primit sentinţa, de la prânz de când a primit sentinţa nu a mai avut cum să vorbească cu ea, că el s-a dus şi s-a predat la Rahova", a afirmat Mihai, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, Gabriela Mazăre, în vârstă de 80 de ani, avea multe probleme medicale la care s-a adăugat suferinţa încarcerării celor doi fii.

"Mama avea multe probleme medicale, ca orice om cu vârsta de 80 de ani, dar sigur nu mai avea nici resurse, obosise. Suferinţa cu Radu din ultimii ani şi-a spus cuvântul, nu a mai avut resurse. Nu a mai făcut faţă, asta este situaţia", a spus fratele fostului primar al Constanţei.

El a negat speculaţiile că cei trei fraţi Mazăre ar fi fost crescuţi doar de mamă.

"Mama nu ne-a crescut singură, am fost în familie. Sigur că tata, lucrând în industria piscicolă şi pe vapoare, a avut o perioadă în care pleca cu vaporul, dar mama a fost ca orice mamă, mai ales din timpurile respective, şi-a crescut copiii cum pe vremea lui Ceauşescu orice mamă şi-a crescut copiii. Noi am stat cu toţii în Drumul Taberei, într-un apartament, nimic deosebit, nimic special din punctul ăsta de vedere", a declarat Mihai Mazăre.

Referitor la eliberarea condiţionată a lui Radu Mazăre, familia crede că ar putea fi peste doi ani.

"Eu vorbesc zilnic cu Radu, că el sună la telefon când se eliberează telefonul, după ce dau alţi deţinuţi telefoane (...) prinde şi sună. Starea lui este excelentă, nu a fost OK, dar el deja intră în al patrulea an de detenţie, s-a rutinat acolo, lucrează, a asimilat de mult ideea şi situaţia în care este el, aşteaptă să-şi ispăşească pedeapsa şi după aia vom vedea ce se întâmplă. (...) Din momentul ăsta, cam peste doi ani de zile (n.r. - despre eliberarea condiţionată). Munceşte la gospodărie am înţeles, dă cu mătura, face curat în zona aia", a spus Mihai Mazăre.

"Este o permisie pentru înmormântare. Eu vreau să vă zic că cei de la penitenciar, şi de la Rahova şi de la Jilava, au fost nişte oameni foarte corecţi, ei au aplicat norma şi legea, au evaluat dosarele şi vreau să le mulţumesc că nu i-au tratat ca şi cum ar fi nişte persoane stigmatizate sau nişte persoane cărora nu trebuie să li se aplice normele legale care se aplică şi altor deţinuţi. Deci s-au comportat exemplar", a mai declarat Mihai Mazăre.

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, este în penitenciar de peste trei ani, fiind condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor din staţiunea Mamaia, el mai fiind judecat şi alte dosare instrumentate de Direcţia Naţională Anticorupţie.

Fostul parlamentar Alexandru Mazăre a fost condamnat, săptămâna trecută, la 3 ani de închisoare în dosarul campusului social "Henri Coandă" din Constanţa.

Mama celor doi fraţi, Gabriela Mazăre, a murit, joi, după ce Alexandru a fost condamnat la închisoare.

