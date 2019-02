F. Timmermans: Nu am știut despre OUG pe justiție adoptată azi, nu am fost informați de guvern

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat marți la Bruxelles că nu a fost informat de guvernul României în legătură cu ordonanța de urgență adoptată azi.

„Nu am știut”, a răspuns Timmermans când a fost întrebat de reporterul G4Media.ro într-o conferință de presă.

Întrebat cum comentează faptul că guvernul Dăncilă a adoptat o nouă ordonanță de urgență pentru modificarea legilor justiției, Timmermans a spus: „Înainte de a putea comenta trebuie să văd care e OUG. Nu știam că va fi adoptată, o să mă uit deîndata ce voi ajunge la birou”.

Întrebat cum răspunde scrisorii care i-a fost adresată de Gunther Krichbaum, prin care acesta îi cerea voalat să declanșeze procedura care a început deja în cazul Poloniei, Timmermans a spus că nu știe despre scrisoare.

„În ce privește România, avem un instrument f bun și o platformă de dialog, MCV. Rămân atașat acestor discuții. Am exprimat îngrijorări în ultimul raport MCV, legat de regrese în justiție, dar eu și președintele Juncker rămân atașați ideii de a termina MCV înainte de finalul mandatului acestei Comisii Europene. Dar România mai are un drum lung și mulți pași de făcut dacă România mai are aceeași ambiție de a termina MCV”, a declarat el.

Guvernul a aprobat modificarea Legilor Justiției prin ordonanță de urgență

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, marți, după ședința de Guvern, că executivul a adoptat două ordonanțe de urgență în domeniul justiției: una în ce privește înființarea Parchetului European și a doua care modifică legile justiției. O modificare importantă anunțată de ministrul Toader permite și judecătorilor care au fost procurori să candideze la funcțiile de rang înalt din Parchetul Genera: procuror general, șef DIICOT, șef DNA sau adjuncții acestora. Interimatul pe funcțiile de conducere nu poate depăși 45 de zile, avizul pentru numirea în funcții se mută de la secția de procurori, ostilă guvernului, la plenul CSM, controlat de gruparea Savonea.

În urma modificărilor adoptate azi prin OUG, Toader blochează posibilitatea ca procurorul general, Augustin Lazăr, să infirme a actele de urmărire penală ale procurorilor din secția specială dacă le consideră ca fiind nelegale sau netemeinice.

