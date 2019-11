Finanțarea filmelor românești, sub lupa DNA. Tudor Giurgiu și soția sa, audiați

Tudor Giurgiu, producătorul filmului „Moromeții 2” care a doborât recordul de încasări pentru un film românesc, a fost audiat de procurorii anticorupție. DNA investighează modul în care Centrul Național al Cinematogragiei a finanțat producțiile naționale. În fața anchetatorilor a ajuns și soția lui Tudor Giurgiu, de asemenea producător de film.

Anchetatorii trebuie să lămurească dacă modul în care Centrul Național al Cinematografiei a supravegheat creditele acordate producătorilor de film românesc a fost sau nu corect. Mai exact, dacă termenele prevăzute în legea care reglementează finanțarea producțiilor au fost respectate.

„Analizând modul în care noi producătorii am realizat copiile, strict administrativ, ei au considerat că există inadvertențe”, a declarat presei regizorul Tudor Giurgiu.

Tudor Giurgiu, unul dintre cei mai titrați producători și regizori de film românesc, spune că a trebuit să dea explicații în legătură cu mai multe dintre filmele sale. Printre ele, scurtmetrajul multiplu premiat „Superman, Spiderman sau Batman”.

„Rolul dvs e de martor în acest film?” a fost întrebat regizorul.

„Da, e o comedie până la urmă, dar am încercat să explic care este și intenția legiuitorului, fiind unul dintre cei care în 2005 am fost la legea cinematografiei, iar intenția a fost ca producătorii să primească un credit de la CNC și să folosești banii pentru film”, a explicat Tudor Giurgiu.

Soția regizorului, la rândul său producător de film, a dat și ea ochii cu anchetatorii și a încercat să le explice de ce producătorii nu respectau întotdeauna termenele prevăzute de lege.

„Un film se naște atunci când are premiera internațională, când s-a lansat prima dată, nu putem să scriem că data nașterii e atunci când predăm oficial, premiera poate să fie un an mai târziu, dacă am recunoaște, asta ar însemna că filmul e deja vechi, viața unui film durează un an”, arată Oana Giurgiu.

Ea le-a recomandat anchetatorilor chiar unul dintre filmele menționate în sesizarea pe care o verifică (De ce fierbe copilul în mămăligă, 2012, regia: Krisztina Deák).

„Sunt niște nereguli procedurale pe care nu le-am luat foarte tare în serios, funcționam în aceeași industrie, sunt lucruri greu de făcut, cumva le făceam când aveam timp. E un film prost, oricum!”, a conchis producătoarea.

Anchetatorii de la DNA au deschis dosarul penal privind finanțarea filmelor după o sesizare primită acum patru ani de la Corpul de control al premierului.

