Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, condamnat la închisoare cu executare. Soția lui a primit o pedeapsă cu suspendare

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost condamnat joi la 3 ani şi 10 luni de închisoare cu executare. Soţia lui a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă.

Daniel Dragomir a fost condamnat azi la 3 ani şi 10 luni de închisoare cu executare de Curtea de Apel Bucureşti, decizia fiind definitivă, relatează Mediafax.

În acelaşi dosar, soţia sa, Marinela Zoica Dragomir, a primit 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare.

Cei doi au fost condamnaţi pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.

Astfel, Curtea de Apel București a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și de către inculpații Dragomir Daniel și Dragomir Marinela-Zoica împotriva sentinței penale pronunțate în 22 decembrie anul trecut de Tribunalul București.

Sentința Tribunalului București a fost desființată, în parte, și, rejudecând în fond, magistrații Curții au decis cu privire la inculpatul Daniel Dragomir condamnarea la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și de 6 luni închisoare pentru participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În temeiul legii penale, au fost contopite pedepsele, astfel că Daniel Dragomir va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 10 luni închisoare, respectiv o treime din pedepsele care nu se execută. Astfel, în final inculpatul va executa 3 ani și 10 luni închisoare în regim de detenție.

Marinela Zoica, soția fostului colonel SRI, și ea fost cadru activ, a fost condamnată la 1 an și 6 luni închisoare pentru complicitate la trafic de influență, 2 ani închisoare pentru spălare de bani și 6 luni închisoare pentru participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Contopind pedepsele, Marinela Zoica Dragomir va executa pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 8 luni închisoare, respectiv o treime din pedepsele care nu se execută, în final inculpata având de executat pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 8 luni închisoare.

Decizia de joi a Curții de Apel București este definitivă.

Citește și Personaje controversate propun ieșirea României din UE. Ce „argumente” aduc

Daniel Dragomir, cercetat în dosarul spionării L.C. Kovesi

Daniel Dragomir a stat în arest preventiv din 14 septembrie până în 29 decembrie 2016, în dosarul Black Cube, în care este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, instigare la fals informatic, în formă continuată şi instigare la violarea secretului corespondenţei.

În dosarul Black Cube este cercetat de procurorii DIICOT şi Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene de investigaţii. Pe numele lui Barkshtein a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Potrivit DIICOT, Daniel Dragomir ar fi luat legătura cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, căruia i-a spus că vrea denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea lui în judecată de către DNA, cerând demararea operaţiunii „Tornado”.

În dosarul Black Cube, Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, în 26 ianuarie 2017, condamnarea lui Ron Weiner la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de israelian cu procurorii DIICOT, pentru că a recunoscut toate faptele de care a fost acuzat, printre care şi accesarea ilegală a adreselor de e-mail ale unor apropiaţi ai procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Instanţa a admis astfel apelurile declarate de DIICOT şi de Ron Weiner, după ce, în 29 noiembrie 2016, Tribunalul Bucureşti respinsese acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi dispusese trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale.

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au desfiinţat decizia Tribunalului şi, în rejudecare, au admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DIICOT şi de Ron Weiner, după acesta a recunoscut toate faptele pentru care a fost pus sub acuzare, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, fals informatic şi violarea secretului corespondenţei, persoanele vătămate în cauză fiind Eduard Kovesi, fostul soţ al procurorului-şef al DNA, Liliana Sabău şi Fusea Sorin.

Ron Weiner a primit pentru fiecare dintre faptele de care este acuzat pedepse între o lună şi jumătate şi un an. La pedeapsa cea mai grea, instanţa a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv un an şi opt luni de închisoare, stabilind pedeapsa rezultantă de doi ani şi opt luni de închisoare şi dispunând suspendarea executării acesteia sub supraveghere pe o durată de trei ani.

Instanţa a mai dispus ca timp de trei ani Ron Weiner să nu comunice cu victimele Eduard Kovesi, Liliana Sabău şi Fusea Sorin sau cu membri de familie ai acestora şi să nu se apropie de aceştia.

Ron Weiner este obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile lucrătoare, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 4 Bucureşti, pentru activităţi de întreţinere, gospodărire şi recondiţionare mobilier sau la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare Bucureşti, unde se va ocupa de dezasamblarea şi sortarea componentelor electronice şi electrice.

Din pedeapsa lui Weiner va fi scăzută perioada în care a fost reţinut şi arestat preventiv, respectiv din 3 aprilie 2016 până în 8 septembrie 2016.

În dosarul Black Cube, un alt judecător de la Tribunalul Bucureşti a acceptat, în 16 noiembrie 2016, acordul de recunoaştere a vinovăţiei pentru complicele lui Ron Weiner, israelianul David Geclowicz, şi l-a condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare.