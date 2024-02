Klaus Iohannis laudă conducerea militară a SRI: „Funcționează impecabil”

Președintele Klaus Iohannis consideră că „SRI funcționează impecabil”, deși este condus de un director interimar, după ce Eduard Hellvig și-a dat demisia de la conducerea serviciului de informații. Declarația a fost făcută în contextul atacului cibernetic asupra bazei de date a Camerei Deputaților.

„SRI este condus de prim-adjunctul, generalul (Răzvan) Ionescu, și cred că conduce foarte bine. Întreaga conducere militară este în funcție, SRI nu are director civil. Dar evaluarea mea - și am făcut câteva evaluări - este că SRI funcționează impecabil. Deci din acest punct de vedere nu trebuie nimeni să-și facă probleme”, a declarat Klaus Iohannis joi, la Bruxelles, întrebat despre funcționarea SRI fără director general într-un an cu multe rânduri de alegeri, în condițiile în care numărul atacurilor informatice a crescut foarte mult.

Șeful statului a comentat și despre atacul cibernetic de la Camera Deputaților, spunând că sistemul informatic al instituției nu era protejat adecvat.

„Atacurile au loc acolo unde infrastructura nu este protejată. Din păcate, sunt instituții publice care nu s-au îngrijit de o protecție adecvată a infrastructurii lor informatice. N-au decât ordonatorii de credite să găsească resurse și să îmbunătățească protecția”, a mai spus Klaus Iohannis.

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunţat miercuri că în atacul cibernetic de la Camera Deputaţilor s-au furat 316 documente, inclusiv copii ale actelor de identitate ale parlamentarilor. De asemenea, ministrul anunţă un atac cibernetic masiv asupra site-ului DNSC.

Editor : Bogdan Păcurar