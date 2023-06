Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat, joi seară la „Jurnalul de Seară” de la Digi24, că nu este o surpriză decizia ÎCCJ de a ataca legea pensiilor speciale la Curtea Constituțională. Ea a adăugat că Guvernul are drept de inițiativă legislativă și că nu este prima dată când angajează genul acesta de reformă.

„Fiecare putere are atribuțiile sale, Legislativul legiferează, ÎCCJ, printre altele, are și dreptul de a face sesizare la CCR. În ultima vreme CRR a fost destul de căutată cu sesizări cu privire la legislație, nu este o surpriză că această lege pe alocuri contestată de sistemul judiciar va fi atacată de Înalta Curte. Ca premisă de discuție, nimeni nu și-a dorit atunci când a generat această reformă să ducă la depopularea sistemului de justiție”, a mai explicat Alina Gorghiu.

Ministrul a mai adăugat că „a fost o echilibristică destul de interesantă în ultimul an și jumătate”.

„Guvernul a înaintat o propunere Parlamentului, s-au făcut propuneri de amendamente, Ministerul Muncii a integrat toate propunerile ministerelor de resort, noi am înaintat în ultimele zece zile propuneri venite din sistemul judiciar. Ministerul Muncii a integrat amendamentele. Fiecare minister are în dreptul lui o reformă. Ministerul Justiției a avut de elaborat legile justiției, un element necesar în închiderea MCV. Ministrul Predoiu s-a descurcat foarte bine. Astăzi, în dreptul Ministerului Muncii se află această reformă a pensiilor de serviciu. I-am asigurat toată expertiza și tot suportul, am avut un dialog care cred că a dus la o soluție rațională. Concluzia este că nu vom avea niciun salariu care să fie mai mic decât pensia sau invers, lucru care acum, în mod inechitabil, se întâmplă în România”, a mai spus Gorghiu.

Ministrul a mai adăugat că CCR se va pronunța într-un interval de timp rezonabil și că Parlamentul este pregătit.

„Putem să avem pe regulamentul comun o sesiune extraordinară în sistem hibrid, dacă este necesar. Suntem cu experții la dispoziție să finalizăm această reformă. Guvernul are drept de inițiativă legislativă, nu este prima dată când angajează genul acesta de reformă. Este un lucru cât se poate de normal pe procedură și la fel de constituțional ca orice altă reformă asumată de Guvern”, a mai spus ministrul Justiției.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a confirmat, într-un comunicat de presă, că a contestat la Curtea Constituțională în întregime legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Decizia a fost luată în unanimitate.

