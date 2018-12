Mărturii în procesul #Colectiv: „Focul s-a extins atât de repede încât aveam impresia că materialul e îmbibat în benzină”

Noi mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor tragediei din clubul Colectiv. La termenul de azi al procesului, mai mulți martori au vorbit despre viteza cu care s-a răspândit incendiul și despre busculada care s-a creat la ieșirea din club. Pe de altă parte, o fostă angajată a spus că în club existau extinctoare, dar că nu au fost învățați cum să le folosească.

„După momentul izbucnirii incendiului am observat că tavanul era din lemn, iar stâlpii erau înfășurați în burete în partea superioară. Jerbele de artificii estimez că erau la 45 de grade către tavan și stâlpi, erau suficient de mari astfel încât scânteile să ajungă la stâlpi. Jerba aceea, a doua, a fost mult prea intensă, mai puternică decât prima, când a lovit partea superioară a stâlpului s-a aprins buretele destul de repede și flacăra a urcat spre tavan. Rastelul nu a ars, dar s-a aprins materialul fonoabsorbant. S-a extins atât de repede încât aveam impresia că materialul e îmbibat un benzină”, a povestit în sala de judecată o supraviețuitoare a tragediri.

„Mi-am dat seama că lucrurile nu pot fi controlate și i-am făcut semn prietenului meu să ieșim. Eu sunt arhitect și la un incendiu timpii de evacuare se calculează în minute, acolo a fost vorba de secunde. Nu toată lumea și-a dat seama de scenariul ce urma să se întâmple dar în momentul în care am trecut din club în containar deja era îmbulzeală. La trecerea dintre sală și container focul era deja deasupra mea. Era încă lumină și nu se făcuse încă fum. Focul era blocat de acea cortină, dar se făcuse deja îmbulzeală și oamenii se mișcau ca niște valuri. De aici mi-am dat seama că erau oameni căzuți. Am avut noroc să nu fiu împinsă către garderobă, să nu cad, m-am strecurat pe lângă mulțime și am ieșit pe lângă tocul ușii. Apreciez, relativ, că a durat 25 de secunde până am reușit să ies din club. Din container ieșea mult fum negru și exista o grămadă înaltă de oameni căzuți. Cei de deasupra aveau hainele în flăcări. Cei de afară încercau să îi tragă pe alții afară”, a continuat ea.

„Cât am fost în club nu am sesizat ca arhitect ceva care să nu fie în regulă, dar sunt multe lucruri care nu funcționează și nu se văd”, a mai spus martorul.

Tânăra a mai declarat la proces că pompierii au venit cam după 15 minute și au greșit inițial ușa, iar salvările care au venit apoi dar nu au intrat în curtea fabricii.

„Primii care au ajuns au fost doi polițiști care, în opinia mea, nu erau conștienți de ce se întâmplă”, a mai spus ea.

Martor al tragediei #Colectiv: „ Nu se putea respira, aveam impresia că îmi extrage oxigenul din plămâni”

O altă supraviețuitoare a incendiului a povestit că, în momentul în care buretele a fost cuprins de flăcări, oamenii au luat lucrurile în glumă.

„În prima fază lumea era uimită de ce se întampla, lua cumva în glumă totul, au încercat să stingă cu bere. Solistul a cerut un extinctor, dar nu cred că a avut cineva timp să aducă unul. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Prietena mea care făcuse un curs de supraviețuire a spus să plecăm atunci. Noi nu am alergat, am mers normal spre container dar acolo s-a făcut îmbulzeală. Când tocmai ieșisem din container flacăra ne-a trecut pe deasupra capului, fumul era atât de gros că a cuprins tot gangul de afară. Nu se putea respira, aveam impresia că îmi extrage oxigenul din plămâni. Mi-am ridicat bluza și mi-am pus-o pe față. Estimez că din momentul în care am văzut flacăra și până am ieșit trecuseră 25, 30 de secunde. Am observat că pe tavan erau sisteme de aerisire, dar nu știam dacă sunt pentru evacuarea aerului”, a spus martora.

Angajată a clubului Colectiv: „ Instructajul s-a derulat verbal, fără să ni se arate cum funcționează” un extinctor

La termenul de azi a depus mărturie și o angajată a clubului. Aceasta a spus că extinctoare existau în club, atât la bar, cât și în alte locuri, dar că instructajul pe această temă s-a făcut doar verbal, fără ca angajaților să li se arate cum se folosesc extinctoarele.

„Două persoane, pe care ulterior le-am recunoscut ca fiind pompierii trimiși în judecată, ne-au făcut un instructaj ce a avut ca obiect folosirea extinctoarelor. Nu ni s-a prezentat și un plan de evacuare în caz de incendiu, eu nu știu dacă a existat un astfel de plan. La momentul respectiv erau pe acolo și administratorii clubului. Cel puțin trei extinctoare erau în bar, la vedere, alte două, trei erau în alte locuri ale clubului, dar nu știu exact unde. Erau și cu praf și cu spumă”, a spus ea.

„Instructajul s-a derulat verbal, fără a se declanșa un extinctor, fără să ni se arate cum funcționează și cum trebuie îndreptat. Am semnat protecția muncii și fișa individuală de instructaj”, a continuat tânăra, care s-a constituit parte civilă în dosar.

Ea a povestit și despre ziua tragediei.

„Eu când am ajuns la serviciu totul era pregătit, trupa era acolo, scena era amenajată. Instalații de aerisire existau, erau montate pe tavan, aveam în bar un întrerupător de la care porneam instalația. Ferestre spre exterior nu existau. Estimez că au fost 250, 300 de persoane în acea seară”, a spus ea..

„Serveam un client și am văzut, după declanșarea artificiilor o flacără pe stâlp. M-am întors să îi dau restul și am văzut că flacăra se extindea și am auzit de pe scenă că arde și e foc. Doi colegi veneau cu o frapieră și eu i-am dat unuia dintre ei, Vali, un extinctor din bar. Celălalt, Victor, a plecat spre garderobă să ia alt extinctor.

Eu nu am mai așteptat și am ieșit cu o colegă. Oamenii nu se agitau încă, dar când am ajuns la container am fost împinsă din spate. M-am blocat undeva, simtem căldură foarte mare, mi-am pus eșarfa la gură dar tot nu mai puteam să respir. Eram în picioare pentru că mă ținea ceva de picior. Am încercat să sting cu mâinile flăcările pe lângă mine”, a spus fosta angajată a clubului.

„În container am simțit peste tot că era lume căzută. Nu știu cum am ieșit. Afară am dat de Victor, mi-a spus că el nu s-a mai putut întoarce cu extinctorul pentru că îl împinsese lumea afară. Am fost arsă la mâna dreaptă, am fost dusă cu ambulanța la Spitalul de Arsuri, m-au bandajat și mi-au spus să mă întorc a doua zi. A doua zi am mers însă la spitalul Sfânta Maria și am avut nevoie de îngrijiri medicale două săptămâni”, a adăugat ea.

Tragedia din clubul Colectiv a făcut în total 65 de victime.

