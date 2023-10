Opt ani au trecut de la tragedia de la Colectiv și lucrurile sunt neschimbate în România. Cele patru centre de mari arși promise au rămas doar pe hârtie, iar anul acesta am fost din nou luați pe nepregătite, când a avut loc explozia de la Crevedia. Între timp, cei care ar trebui să plătească pentru neregulile din club cer pedepse mai blânde. Supraviețuitorii incendiului și rudele celor morți privesc cu un gust amar incompetența justiției.

65 de oameni și-au pierdut viața în incendiul de la Colectiv și alți peste 160 au fost răniți. La opt ani de la tragedie, familiile celor dispăruți s-au adunat în fața clubului. Pe lângă durerea lasată de pierderea celor dragi, supraviețuitorii și rudele celor uciși cer cu disperare dreptate și schimbare.

Primele condamnări au venit la mai bine de șapte ani de la producerea tragediei

În acest caz, justiția s-a mișcat în ritm de melc. Primele condamnări au venit la mai bine de șapte ani de la producerea tragediei. Șase, opt și 11 ani au primit cei trei patroni ai clubului Coletiv. Au fost condamnați și pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, pirotehniștii, dar și directorul firmei de artificii.

Adrian Albu este unul dintre supraviețuitorii incendiului de la Colectiv. În seara concertului era acolo cu sora și verișoara lui. Amândouă au pierit.

Adrian Albu, supraviețuitor Colectiv: „Sunt opt ani lungi în care, noi, ca victime și ca rude ale celor care au murit, am văzut că nu se întâmplă nimic. Jumătate din cei care sunt aici au murit după incendiul propriu-zis, mai bine de jumătate, iar pentru ei, statul român nu a făcut nimic. Cei care au venit să ne salveze, au venit foarte târziu și au intervenit foarte târziu și au venit doar să constate că au murit niște oameni. Din cauza acestei inacțiuni noi avem 65 de oameni morți aici. Puteau să fie numai 30 să zic și, în rest, nimic, suntem pe cont propriu în propria țară, ceea ce e trist, mai ales că noi am avut atunci un wake-up call, în urma căruia statul român nu a înțeles ce trebuie să facă. Dacă vi se pare justiție sau dreptate, eu nu o numesc în niciun fel, în afară de bătaie de joc.”

Dosarul în care se anchetează felul în care au intervenit autoritățile după tragedie este în lucru

În urma Carinei, una dintre tinerele care și-a pierdut viața în noaptea de 30 octombrie, au rămas doar regrete și lacrimi amare. Pentru mama ei, nicio pedeapsă pentru cei vinovați nu-i poate alina dorul de fiica sa.

Victoria Opriță, mama unei victime: „Eu iert, am zis așa: „Iert pe oricine”. Adevărații vinovați probabil că nu sunt descoperiți. Dumnezeu, știu eu, poate niciodată nu vom afla adevărul. Iert, dar un singur lucru le doresc celor care sunt cu adevărat vinovați. Să declare că sunt vinovați! În fiecare zi plâng. Și azi dimineață am plâns, am auzit la radio, în fiecare zi plâng și pe urmă, după ce plâng, îmi văd și eu de așa, că am rămas singură. Și s-au chinuit acolo de fum, că am înțeles că au avut și ușa la baie, intoxicate de fum și acum, aici, în acest proces, am văzut la Diana, ne-au spus că Diana și Carina au avut cantități letale de cianură în sânge. Păi, de unde cianură? Mă întreb și eu, cianură.”

Dosarul în care se anchetează felul în care au intervenit autoritățile după tragedie este în continuare în lucru la Parchetul General.

