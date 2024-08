Mesajul Alinei Gorghiu pentru frații Tate: „Nu impresionează pe nimeni”

Ministrul Justiției are un mesaj pentru frații Tate. Alina Gorghiu a spus că Andrew și Tristan Tate nu impresionează pe nimeni. Declarația vine după ce frații au spus în repetate rânduri că dosarul lor este fabricat și că ancheta este „plină de minciuni”.

„Eu am foarte mare încredere în activitatea sistemului judiciar şi, pentru că dosarul fraţilor Tate este instrumentat de DIICOT, am să vă spun că DIICOT face, în general, o treabă extraordinar de bună. Mă provocaţi să comentez cazuri particulare, nu am să le comentez, dar infracţiuni legate de proxenetism, trafic de minori, trafic de persoane sunt nişte infracţiuni foarte grave”, a spus Gorghiu.

„Aş vrea să cred că instituţiile din România sunt pregătite să trateze, indiferent de statutul public al persoanei, indiferent de starea materială, indiferent de cât de influencer e pe TikTok sau pe Instagram, să trateze aşa cum trebuie, dacă a săvârşit infracţiuni să demonstreze că acele infracţiuni sunt săvârşite de ei şi să primească pedeapsa pe care o merită, de la instanţă”, a mai spus ministrul.

Gorghiu a adăugat că, indiferent de situaţia materială, toţi cetăţenii sunt egal în faţa legii, iar agresivitatea în comunicarea publică nu rezolvă dosare penale.

„Sunt anumite persoane care cred că agresivitatea în comunicarea publică le rezolvă dosarele penale. Nu vorbesc de cazul în speţă, fac aşa, o observaţie, la modul general. Nu impresionează pe nimeni! Eu nu am văzut procuror impresionat sau judecător impresionat că cineva îi ameninţă sau îi şantajează sau este foarte agresiv în comunicarea publică doar că are situaţia materială care-i permite să aibă această platformă de comunicare publică cu presa, şi prin intermediul presei cu publicul.

Sigur, pot să fie la un moment dat oameni care săvârşesc infracţiuni şi care să reprezinte un miraj pentru tineri sau pentru un anumit segment al populaţiei, dar am să-i contest de câte ori pot dacă se dovedeşte că sunt oameni care încalcă legea. Toţi au acelaşi statut în faţa legii, toţi suntem egali în faţa legii şi plătim pentru lucrurile pe care le facem”, a adăugat Alina Gorghiu.

Întrebat dacă în opinia sa Andrew şi Tristan Tate sunt carismatici, ministrul justiţiei a replicat: „Răspunsul scurt este nu!”.

Fraţii Andrew şi Tristan Tate au fost reţinuţi, miercuri seară, după ce au fost audiaţi timp de mai multe ore în dosarul în care au avut loc percheziţii şi în care se fac cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare a banilor, amintește News.ro.

