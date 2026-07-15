Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) i-a dat o replică ironică ministrului imterimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în momentul în care a anunțat perchezițiile din dosarul pensiilor mărite ilegal. „Scuze că nu am anunțat înainte!”, au transmis reprezentanții parchetului, pe pagina oficială de Facebook, răspunzându-i, astfel, ministrului care a reclamat că nu a fost anunțat de perchezițiile din cazul lui Viorel Pașca.

Postarea DIICOT vine în contextul în care procurorii au făcut miercuri 30 de percheziții într-un dosar în care doi funcționari, cu ajutorul altor cinci persoane, au pus în practică un mecanism prin care peste 860 de persoane au beneficiat ilegal de pensii în ultimii opt ani. Detalii, aici.

Această postare conține și un răspuns ironic la adresa acuzațiilor lansate de ministrul Dragoș Pîslaru într-un alt caz, cel al dosarului care îl vizează pe Viorel Pașca.

Concret, Dragoș Pîslaru a reclamat public și chiar a demis-o pe fosta șefă a Autorității Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), cu argumentul că nu a fost anunțat despre dosarul penal deschis de DIICOT în cazul lui Viorel Pașca. Detalii, aici.

Postarea DIICOT:

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Editor : M.G.