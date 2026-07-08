Ministrul Dragoș Pîslaru a demis-o pe Alexandra Zară, după intervenția DIICOT de la azilele ilegale din Bihor. Ce motiv ar fi invocat

Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), susține că ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a informat-o că a fost revocată din funcție pe parcursul zilei de miercuri, pe fondul intervenției DIICOT de săptămâna trecută din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Informația a fost confirmată și de ministrul interimar Dragoș Pîslaru, care a a anunțat și alte măsuri în cazul reprezentanților unor instituții din Bihor.

Alexandra Zară susține, într-o postare pe Facebook, că a aflat de decizia ministrului în timp ce se afla „în teren” să viziteze persoanele vulnerabile relocate de azilul din Bihor.

„Vizitele mele în teren, în calitate de reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, se încheie astăzi. Cu puțin timp în urmă, ministrul Pîslaru mi-a comunicat că, în cursul zilei de astăzi, mă va elibera din funcție.

(...) Ulterior, am continuat să lucrăm împreună pentru gestionarea situației și pentru ca persoanele vulnerabile relocate să fie în siguranță și să primească îngrijirea necesară. Astăzi, a reconsiderat. Motivul invocat pentru revocarea mandatului meu este lipsa unei informări prealabile privind acțiunea din 30 iunie”, a scris Alexandra Zară, pe Facebook.

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Reprezentanta ANPDPD a amintit că, imediat după intervenția DIICOT de săptămâna trecută, ministrul Dragoș Pîslaru a avut o postare pe Facebook prin intermediul căreia a mulțumit autorităților implicate, inclusiv ei, „pentru prezența în teren și sprijinul acordat autorităților locale”.

„Mulțumesc doamnei Alexandra Zară, președinta ANPDPD, și echipei ANPDPD pentru prezența în teren și pentru sprijinul acordat autorităților locale. Mulțumesc colegilor din minister și din ANPIS pentru implicare, coordonare și monitorizare”, se arăta în postarea ministrului, din 1 iulie.

Ministrul mulțumea atunci și lui Raed Arafat și DSU, prim-ministrului Ilie Bolojan, șefului Cancelariei Mihai Jurca, ministrului de Interne Cătălin Predoiu, Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, Alfred Simonis, autorităților din Bihor, cum ar fi președintele CJ Bihor Mircea Mălan, directorilor generali și echipelor DGASPC din județele care au primit persoane transferate.

Alexandra Zară a fost numită la ANPDPD la începutul mandatului de prim-ministru al lui Ilie Bolojan, când ministru al Muncii era Florin Manole. Presa arată că a fost numită pe filiera PSD.

Dragoș Pîslaru i-a reproșat că știa de intervenția DIICOT

După postarea Alexandrei Zară, informația a fost confirmată și de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară. De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Am solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor. Am dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative. Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor”, a scris Dragoș Pîslaru, pe Facebook.

Luni seară, ministrul interimar al Muncii a transmis că a fost sunat la ora 9.30, în ziua intervenției DIICOT la azilele ilegale din Bihor, fiind informat abia atunci că e necesară relocarea a peste 400 de persoane vulnerabile.

„Telefonul a venit din partea doamnei Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), care se afla la fața locului, la Dumbrava. Dumneai a fost înștiințată în prealabil de către DIICOT că această acțiune urma să aibă loc și a fost implicată în derularea acțiunii, inclusiv prin deplasarea pe teren, la Bihor”, reproșa Dragoș Pîslaru.

Editor : M.G.