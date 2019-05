Ministrul Carmen Dan cere demisia rectorului și prorectorului Academiei de Poliție

MAI anunță că solicită demisia lui Adrian Iacob și Mihail Marcoci, rectorul, respectiv prorectorul Academiei de Poliție, ministrul Carmen Dan luând act de controlul judiciar sub care au fost plasați cei doi în dosarul privind amenințarea Emiliei Șercan. Cei doi vor fi puși la dispoziție.

ACTUALIZARE 13:20 - Prorectorul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Mihail Marcoci a demisionat după ce Ministerul Afacerilor Interne a solicitat demisia sa şi a rectorului Adrian Iacob, plasaţi sub control judiciar în dosarul privind ameninţările la adresa jurnalistei Emilia Şercan.

„Mi-am dat demisia, am avut o discuţie cu doamna ministru de Interne. (...) Nu am făcut niciun fel de presiuni asupra ofiţerului.(...) Eu nu am avut niciun fel de relaţie apropiată cu acel ofiţer. La un moment dat, nici nu ştiam cum îl cheamă. Nu a studiat la specializările mele”, a declarat Mihail Marcoci.

Știrea inițială:

„Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de măsurile dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, de punere în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Iacob Adrian, și prorectorul Marcoci Petrică-Mihail”, se arată într-un comunicat al Ministerului.

Comanda Academiei de Poliție va fi asigurată, până la împuternicirea unui nou rector și a unui nou prorector, de către prorectorul Veronica Stoica.

„În conformitate cu art. 2721 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul Polițistului, Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail vor fi puși la dispoziție. Raportat la gravitatea faptelor pentru care sunt cercetați și la prejudiciul de imagine adus instituției, precum și la calitatea și conduita impuse de lege pentru polițiști, conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicită celor doi ofițeri să-și prezinte cererile de demisie. Având în vedere principiul autonomiei universitare, procedura demiterii de către ministru nu este posibilă în acest context, însă o decizie de eliberare din funcție se poate lua prin vot de către Senatul universității”, mai arată sursa citată.

Ministrul de Interne așteaptă și o analiză a situației create la nivelul Academiei de Poliție

„Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale Poliției Române, a colaborat cu DNA în acest caz încă de la primirea sesizării depuse de jurnalistul amenințat și va acorda în continuare sprijin procurorilor pentru finalizarea cazului”, mai anunță reprezentanții MAI.

De altfel, rectorul Academiei de Poliție, Adrian Iacob, și Mihail Marcoci, prorectorul instituției, au fost chemați la sediul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o discuție cu ministrul Carmen Dan. Cei doi au fost plasați, joi, de procurorii DNA, sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan.

Cei doi sunt acuzați de instigare la șantaj, procurorii subliniind că ar fi convins un ofițer de poliție din subordine să îi trimită mesaje de amenințare jurnalistei, pentru a înceta ancheta despre suspiciunea privind diplomele lor de doctorat. Procurorii DNA au dispus, în urmă cu câteva săptămâni, punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au plasat sub control judiciar în luna aprilie pe ofiţerul de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Gheorghe Adrian Bărbulescu, cel care ar fi ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în data de 15 aprilie, ofiţerul de la Academia de Poliţie ar fi transmis jurnalistei, pe numărul personal, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie A.I. Cuza au obţinut titlul de doctor.