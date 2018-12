Acuzațiile lui Ghiță la adresa Codruței Kovesi, demontate: dosarul a fost clasat acum un an

Apar date noi despre acuzațiile lui Sebastian Ghiță. Acestea au fost demontate în urmă cu un an de Parchetul General și de Ministerul de Interne. Fostul deputat a mai făcut și în urmă cu an an aceleași acuzații: că Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea în ţară, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, condamnat în dosarul FNI.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă, judecat în mai multe dosare și refugiat în Serbia, a declarat telefonic, duminică seara, la România TV că a făcut o plângere penală pe numele fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi. Ea a fost reclamată de Sebastian Ghiţă la Secţia Specială pentru anchetarea magistraţilor, recent înființată prin OUG.

Sebastian Ghiţă susţine că Laura Codruţa Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa, fostul partener de afaceri al lui Sorin Ovidiu Vântu, de numele căruia se leagă scandalul falimentării FNI.

În urma unei investigații a Parchetului General a reieșit că de extrădarea lui Nicolae Popa s-a ocupat Ministerul de Interne, nu DNA.

Ce a declarat Sebastian Ghiță:

„Nu cred că vă e străină informaţia că doamna Kovesi a minţit când a spus că nu se cunoştea cu mine, că nu a fost la mine acasă şi că nu a avut o relaţie cu mine. Ce cred eu că este mai grav este cum a acţionat ulterior. Cum, după aceea, a încercat zi de zi, lună de lună, să îşi construiască acest grup de lucru cu care să îşi permită aproape orice în societate. Să facă dosare oricui şi să domine societatea într-un mod nepermis, nelegal. Toţi ne miram cum toate aceste dosare ajungeau la Onea şi la Negulescu. A venit momentul ca procurorii de la Parchetul General să ancheteze şi activitatea acestei doamne, şi activitatea acestei doamne în dirijarea, în coordonarea celor doi astăzi urmăriţi penal.”

