Problema drogurilor în România devine la fel de presantă ca în Statele Unite, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu, la Digi24. Potrivit acesteia, pe lângă portul Constanța și frontiere, este nevoie de suplimentarea resurselor DIICOT acolo unde traficul de droguri este frecvent: în centrele universitare, în zonele turistice, dar și în zonele în care se organizează festivaluri.

Alina Gorghiu, ministrul Justiției: În UE, în 2021, au fost raportate peste 1,5 milioane de infracțiuni privind fenomenul drogurilor, iar 30%, adică vreo 84 de milioane dintre adulții din UE, cu vârsta între 15 și 65 de ani, au încercat un drog cel puțin o dată în viață. România face parte din Europa și noi avem același pericol la nivel național. Sunt aproape 1.000 de substanțe psihoactive recunoscute de Agenția Europeană Antidrog și care intră și în România.

Consumul de droguri este recunoscut ca o problemă de sănătate publică și o vulnerabilitate la securitatea națională. Joi, tema această a consumului de droguri se află pe agenda CSAT. Președintele Iohannis a considerat că este o problemă de securitate națională și trebuie să fie tratată la cel mai înalt nivel de toate instituțiile care au activitate în domeniu.

SUA, într-un raport recent, spune că amenințările la nivelul anului 2024 sunt terorismul și apoi traficul și consumul de droguri. Acestea sunt principalele amenințări la adresa securității naționale în Statele Unite. Terorismul reprezintă o amenințare de lungă durată, însă drogurile ucid, rănesc și afectează mult mai mulți oameni anual.

România trebuie să se uite foarte clar și să facă o radiografie foarte clară a manierei în care drogurile ilegale afectează comunitățile, mai ales pe eșantionul de tineri, adolescenți, de oameni care au acces la aceste substanțe ieftine și puternice.

Trebuie să facem o radiografie prin toate insituțiile de resort, să vedem cum funcționează organizațiile de criminalitate organizată, cum se spală banii, care e activitatea de corupție care subminează statul de drept șamd.

În SUA, prima cauză a deceselor prin supradoză este Fentanilul. În România, această substanță a devenit cunoscută recent, acum câteva săptămâni când l-am văzut pe acel domn care sustrăgea din depozitul unei farmacii pastile de Fentani și le comercializa la colț de stradă. Aceste lucruri trebuie analizate și luate măsuri. Prima măsură pe care am luat-o a fost să asigur resursă suplimentară pentru DIICOT. Am mărit de la 16 procuori, cât are structura centrală, secția de combatere a traficului, cu încă 25 de noi funcții. Joi, sper să aprobăm acest memorandum.

Vom suplimenta și pe Constanța. Dar nu este suficient doar la procurori, e nevoie de suplimentare și la poliție, și pe partea tehnică. Trebuie să ne așezăm la masă și să infuzăm cu resursele necesare toate zonele, nu doar portul Constanța. Oriunde vorbim despre centre universitare, pentru că acolo consumul și traficul de droguri sunt mari, zonele care sunt cu un turism peste medie și zonele în care au loc festivaluri. E foarte important să atacăm toate zonele unde traficul de droguri se desfășoară cu predilecție, iar acolo DIICOT își va aloca aceste resurse.

Pe de altă parte, acest fenomen al traficului stradal trebuie combătut din ce în ce mai activ. Am văzut în fiecare zi un dosar pus în practică de DIICOT și Poliție în Capitală. Vor fi opt procurori care să se ocupe de acest fenomen pe București-Ilfov, iar pe măsură ce vom aloca resurse suplimentare, cred că vom reuși să stăpânim mai bine acest segment alt traficului și consumului de droguri.

