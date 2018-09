Procurorii nu mai au bani de anchete. Motivul: li s-a tăiat din buget la rectificare

Mai multe parchete din ţară se plâng de rectificarea bugetară făcută de Guvern, prin care pierd bani pentru cheltuielile operative. La Braşov, mai multe anchete sunt puse în pericol, iar asta pentru că procurorii nu mai au bani de expertize şi traduceri.

Claudiu Sandu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov: La Brașov există o tăiere de 78.000 de lei, realizată fără să știm, în septembrie. Întâmpinăm probleme destul de mari în plata unor cheltuieli operative, în dosare care privesc infracțiuni foarte grave, gen infracțiuni contra vieții, împotriva minorilor, inclusiv agresiuni sexuale, toate aceste chestiuni trebuind să fie supuse atenției unor experți, până la infracțiuni economice, unde se efectuează expertize și numeroase comisii rogatorii internaționale, ale căror traduceri trebui plătite.

Asta înseamnă că la momentul de față sunt forţat să realizez mutări de bani dintr-un cont în altul pentru a plăti acele constatări și expertize care sunt urgente, iar în dosarele care nu există infracțiuni cu violență sau persoane arestate, amânăm o perioadă traducerile comisiilor rogatorii și expertizele. Asta conduce la amânarea finalizării soluționării dosarelor, multe fiind oricum destul de vechi.

Având în vedere că în acest mom s-a revenit asupra modului de calcul a termenului prescripției plângerii penale, iar pe noile coduri termenele scad drastic, ne-am putea afla în situația în care cauze cu prejudicii foarte mari să se prescrie și să nu le putem finaliza la timp.

Sunt afectate cheltuielile operative, întrucât vizează dosare penale. Orice persoană, fie victimă, fie suspect, are dreptul într-un termen rezonabil să primească un răspuns din partea justiției.

Cel care ar trebui să reacționeze la astfel de situații este ministrul Justiției, pentru că este membru în Guvern. Ar trebui să cunoască situația destul de proastă în care se află instanțele și parchetele din punct de vedere financiar și că o justiție modernă necesită totuși niște bani, investiții, și în acest context să facă demersuri astfel încât o rectificare bugetară anunțată a fi pozitivă să nu ducă la tăieri de fonduri, mai ales în domeniul justiției.

În ziua în care am luat cunoștință de această tăiere, am expediat o adresă oficială, în care am explicat care sunt capitolele bugetare afectate de această tăiere și care sunt rezultatele în termen scurt pe care trebuie să-l suportăm. Aștept ca această solicitare să parcurgă căile ierarhice și să primească un raspuns. Până acum nu am primit un răspuns.

