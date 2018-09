Risc de blocaj în justiție. Legea care ar putea face ca sistemul să intre în colaps

Noua formă a legii privind statutul magistraţilor, pe care Klaus Iohannis este nevoit s-o promulge după ce Curtea Constituţională i-a respins sesizarea, ar putea da peste cap activitatea instanţelor. Aproape jumătate dintre judecători îndeplinesc condiţiile de pensionare anticipată, astfel încât dacă aleg să se retragă, multe dintre instanţe vor rămâne fără judecători. În plus, dosarele pe care aceştia le judecă vor fi reluate de la zero.

Vechimea necesară pensionării pentru magistrați va scădea, potrivit prevederilor noii legi. Dacă în momentul de față, un procuror sau un judecător are nevoie de o vechime de 25 de ani pentru a ieși la pensie, conform noii legi, aceștia se vor putea pensiona dacă au 20 de ani de activitate. Este o modificare ce va afecta în primul rând instanțele mari. Acolo lucrează cei mai mulți magistrați cu experiență.

Forumul Judecătorilor din România consideră că o astfel de modificare ar duce justiția din România în colaps. 2.000 de magistrați ar putea părăsi imediat sistemul, iar alți 2.000 s-ar putea pensiona în următorii cinci ani, au estimat cei de la Forumul Judecătorilor.

O altă modificare importantă a Legii 303: va crește durata studiilor la Institutul Național al Magistraturii de la doi ani la patru ani, ceea ce înseamnă că în momentul în care o generație se va pensiona masiv, tinerii magistrați vor întârzia să-și înceapă activitatea și să ocupe locurile rămase vacante.

După ce modificările la Legea 303 au fost declarate, marți, constituționale, președintele Klaus Iohannis este obligat să o promulge în decurs de zece zile. Președintele nu mai are altă cale de atac.

Cristi Danileț, despre consecințe: Trenare a unor dosare, împlinirea unor termene de prescripție

Întrebat despre consecințele intrării în vigoare a noilor prevederi legale, judecătorul de la Tribunalul Cluj Cristi Danileț, fost membru al CSM, a declarat la Digi24 că „s-ar putea într-un an-doi să intrăm într-un blocaj total al instanțelor și parchetelor din România”.



„Dosarele penale care sunt judecate de către magistrații care aleg să plece - prin demisie sau prin pensionare - trebuie reluate, adică administrarea probelor trebuie făcută întotdeauna de un judecător care duce cauza cap-coadă. Dacă, așadar, în timpul judecății, vreunul dintre judecători pleacă, trebuie reluată judecata, ceea ce va însemna o durată mai lungă de soluționare a unor dosare judecate, posibila împlinire a unor termene de prescripţie în dosare mai sensibile. Crește și riscul de eroare de judiciară, pentru că până să aducem noi magistrați în sistem, cei care rămânem va trebui să rezolvăm și cauzele celor care pleacă, așadar supraîncărcarea poate duce și la o durată mai lungă de soluționare a dosarelor, și la posibile erori judiciare”, a explicat Cristi Danileț la Digi24.

„Nu a fost niciun argument” pentru modificarea acestei legi, susține judecătorul. „Dacă nu a fost prostie, atunci a fost nebunie, pentru că nu s-a făcut niciun fel de studiu de impact cu privire la aceste modificări. Ele pur și simplu au fost trântite în lege, cu toată opoziția magistraților, și în momentul de față vom aștepta să vedem ce efecte se produc. Dar a fost o lege făcută fără cap, efectiv, fără niciun fel de plan de proiectare, de strategie de resurse umane”, a punctat Cristi Danileț.

